Чувствительные документы, связанные с предстоящими планами Microsoft для игровой консоли Xbox, были утечкой в рамках дела FTC против Microsoft.

Утекшие судебные документы по делу Федеральная торговая комиссия США против компании Microsoft пролили свет на будущие планы технологического гиганта в области гейминга.

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Документы раскрывают электронную переписку между генеральным директором Microsoft Сатией Наделлой и руководителями Xbox Филом Спенсером, Сарой Бонд и Каримом Чаудхри, в которой обсуждаются намерения компании Microsoft предлагать ПК-игры с помощью Xbox Cloud Gaming.

Письма были отправлены в 2021 году, когда Google Stadia стала потенциальным конкурентом Microsoft. Сатья Наделла выразил обеспокоенность по поводу преимущества Google Stadia, отметив, что их вещами являются более общие виртуальные машины Linux и сеть. Затем он спросил, сделает ли компания Microsoft то же самое для Game Pass PC.

Спенсер подтвердил, что команда действительно работает над потоковой передачей игр для ПК с помощью Azure, облачной платформы Microsoft. Фил Спенсер подчеркнул необходимость восстановления затрат и упомянул о возможности Google повторно использовать свое облачное оборудование Linux. Карим Чаудхри дополнительно объяснил, что они работают над разработкой соответствующего Azure SKU, который будет соответствовать спросу клиентов на инфраструктуру как сервис (IaaS) и поддерживать стек потоковой передачи xCloud на ПК.

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Хотя эти просочившиеся электронные письма свидетельствуют о планах Microsoft транслировать игры для ПК через Xbox Cloud Gaming, важно отметить, что эти планы уже могли измениться с 2021 года на сентябрь 2023 года. Однако этот план согласуется с последним шагом компании Microsoft, касающимся поддержки клавиатуры и мыши в Xbox Cloud Gaming.