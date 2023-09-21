Издательство Ubisoft и разработчики из студии Ubisoft Bordeaux раскрыли системные требования и другие технические особенности ПК-версии своего приключенческого боевика Assassin’s Creed Mirage.

Компания Ubisoft объявила о требованиях системы и функций для Assassin's Creed Mirage на ПК. Игра обещает предложить захватывающий опыт в багдадской среде девятого века, и компания-разработчик предоставила подробное описание необходимых спецификаций для оптимизации игрового процесса.

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Одной из особенностей Assassin's Creed Mirage на ПК является отсутствие ограничений по частоте кадров, что позволяет игрокам наслаждаться плавным геймплеем даже в 4K разрешении. Игра также поддерживает несколько устройств ввода, включая клавиатуру, мышь и контроллер, удовлетворяя предпочтения разных игроков. Кроме того, поддержка HDR, многомониторного режима и широкоформатного дисплея улучшает визуальное качество и панорамный обзор игры.

Для дальнейшего улучшения игрового процесса Assassin's Creed Mirage использует передовые технологии, такие как искусственный интеллект Intel XESS Super Sampling, Nvidia DLSS или AMD FSR. Эти технологии увеличивают разрешение и частоту кадров, максимизируя возможности совместимого оборудования. Версия для ПК оптимизирована для графических процессоров Intel Arc и процессоров 13-го поколения, что гарантирует бесшовную производительность.





Для геймеров, ищущих более захватывающий опыт, игра поддерживает синхронизацию подсветки с MSI Mystic Light. Кроме того, жилет для игры OWO Haptic Gaming System предоставляет тактильную отдачу в верхней части тела, повышая ощущение присутствия и реалистичности. Эти функции также доступны на консолях, что обеспечивает единообразный опыт на всех платформах.

Ubisoft привела несколько вариантов конфигурации оборудования вместе с рекомендуемыми характеристиками производительности для каждого из них. От скромных требований до 1080p, низкого качества с размещением на 30 FPS до требовательных характеристик для 2160p, высочайшего уровня качества с размещением на 60 FPS, игроки могут подогнать свое оборудование для достижения желаемого геймплея. Однако, минимальные требования позволяют широкому кругу пользователей ПК иметь доступ к игре.

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Выход Assassin's Creed Mirage запланирован на 5 октября 2023 года и можно заказать заранее на ПК через Epic Games Store и магазин Ubisoft. Он также будет доступен на Amazon Luna, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S. Игроки также могут наслаждаться игрой в первый день по подписке Ubisoft+. Со своими умными системными требованиями и захватывающими функциями Assassin's Creed Mirage готов подарить незабываемый опыт игры игрокам на ПК.