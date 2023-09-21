Американская компания-производитель микрочипов NVIDIA намерена сотрудничать с крупным ИТ-концерном Infosys с целью помочь предприятиям повысить продуктивность путем использования генеративных приложений и решений искусственного интеллекта.

Индийский гигант информационных технологий Infosys объявил о стратегическом партнерстве с ведущим поставщиком корпоративных решений для искусственного интеллекта NVIDIA. Сотрудничество направлено на предоставление предприятиям решений на основе генеративного искусственного интеллекта, способствующих повышению производительности.

реклама

В рамках партнерства компания NVIDIA привнесет свои модели искусственного интеллекта, среды выполнения и системы графического процессора корпоративного уровня в Topaz компании Infosys – набор услуг, решений и платформ на основе искусственного интеллекта. Эта интеграция позволит Infosys создавать предложения, которые позволят клиентам легко внедрять генеративный искусственный интеллект в свои предприятия.

Кроме того, Infosys планирует создать NVIDIA Center of Excellence, где 50 тыс. своих сотрудников будут обучать и сертифицировать технологии искусственного интеллекта NVIDIA. Объединяя усилия обеих компаний и обучая своих сотрудников технологии искусственного интеллекта NVIDIA, компания Infosys стремится создавать комплексные решения для искусственного интеллекта.

Помимо этих инициатив, Infosys и NVIDIA будут сотрудничать в различных проектах, таких как интеграция Infosys Cortex с NVIDIA Riva – искусственным интеллектом для вещания и перевода. В объединение Infosys Generative AI Labs с фреймворками NVIDIA NeMo, совместная разработка интеллектуальных решений в таких отраслях, как 5G, кибербезопасность и энергетический переход.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Это партнерство между Infosys и NVIDIA является важным шагом в принятии и применении технологий искусственного интеллекта в различных отраслях промышленности. Благодаря использованию опыта и ресурсов NVIDIA компания Infosys стремится предоставлять передовые решения искусственного интеллекта, которые способствуют инновациям и улучшению бизнеса.