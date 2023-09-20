Генеральный директор Microsoft Фил Спенсер прокомментировал недавние утечки старых планов и внутренних документов, касающихся геймингового бизнеса компании.

Генеральный директор Microsoft Фил Спенсер прокомментировал недавние утечки старых планов и внутренних документов, касающихся геймингового бизнеса компании.

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Спенсер выразил разочарование по поводу того, что работа команды была обнародована таким образом, подчеркнув, что с тех пор, как были созданы эти документы, многое изменилось. Он успокоил фанатов, что компания Microsoft раскроет свои истинные планы для Xbox и геймингового бизнеса, когда наступит время.

Во внутреннем меморандуме, полученном изданием The Verge, Спенсер более подробно рассказал о ситуации. Он признал, что утечка была разочарованием, учитывая, что многие документы устарели, а планы компании эволюционировали. Он акцентировал внимание на важности сохранения конфиденциальности своих планов и информации партнеров и обещал принять во внимание этот случай и улучшить ситуацию в будущем.

Спенсер также призвал сотрудников Microsoft сосредоточиться на текущих проектах, в том числе выдвинуть на передний план успешный запуск Starfield и предстоящий выпуск Forza Motorsport. Он подбодрил команду сосредоточиться на том, что они могут контролировать и предоставлять своим фанатам незабываемые впечатления.

Утекшие документы, ошибочно предоставленные суду в рамках дела FTC против Microsoft, раскрыли различные неизвестные подробности о Xbox. Они включали планы для улучшенных версий консолей, обсуждение возможных слияний и поглощений, карты маршрутов выпуска Bethesda и внутренние оценки затрат на добавление сторонних игр в Game Pass.

Интересно, что судья Джеклин Скотт Корл подтвердила, что именно от компании Microsoft по ошибке утекла эти конфиденциальные документы Xbox, а не это было результатом действий Федеральной торговой комиссии США.

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Реакция Microsoft на утечки подчеркивает их приверженность прозрачности и готовность адаптироваться и развивать свои планы в соответствии с развитием индустрии гейминга. Хотя утечка информации дает захватывающее представление об их стратегиях, фанаты с нетерпением ждут официальных объявлений, которые предоставят всесторонний обзор видения Microsoft для предстоящего гейминга на Xbox.