Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
devchidable
Обновление консолей Xbox Series ожидается в 2024 году, а в 2027 появится новое поколение
Согласно недавно опубликованным судебным документам о судебном разбирательстве между Microsoft и Activision Blizzard, интернет-детективы наткнулись на то, что может быть пересмотрен дизайн для Xbox Series X второго поколения.

реклама

Согласно недавно опубликованным судебным документам о судебном разбирательстве между Microsoft и Activision Blizzard, интернет-детективы наткнулись на то, что может быть пересмотрен дизайн для Xbox Series X второго поколения.

реклама

Утекшие документы включают слайды, намечающие будущие шаги для запуска, предоставляя обзор обновленной внешней оболочки консоли и нового контроллера под кодовым названием Sebile.

Говорят, что обновленная Xbox Series X будет иметь несколько улучшений по сравнению с текущей моделью. Объем памяти увеличится с 1 Тб до 2 Тб, а на передней панели консоли появится USB-C порт. Интересно, что утекшие данные свидетельствуют о полном извлечении оптического привода из пересмотренной версии. Несмотря на эти улучшения, цена останется неизменной, по информации из инсайдерских данных.

Помимо изменений в консоли, документы также раскрывают детали нового контроллера. Указывается, что джойстики будут модульными, это означает, что Xbox планирует внедрить переменные соединения, аналогичные тем, которые есть в контроллере Xbox Elite 2. Контроллер также будет иметь более тихие соединения и кнопки, а также функцию поднимай, чтобы разбудить, предназначенную для сохранения заряда батареи. Контроллер по-прежнему будет использовать внешнюю зарядную батарею и разработан с учетом разборки и ремонта.

Согласно просочившимся слайдам, Xbox планирует выпустить пересмотренный Xbox Series X и Series S (кодовые названия Brooklin и Ellewood, соответственно) в период с сентября по октябрь 2024 года. А вот в 2027 пользователи должны увидеть полноценное новое поколение консолей с процессорами AMD на ядрах Zen 6 и с графикой RDNA 5.

Утечка данных вызвала ажиотаж среди геймеров, но мнения о пересмотренном дизайне расходятся. Некоторые сравнивают новую Xbox Series X с очистителем воздуха, в то время как другие заинтересованы в возможных улучшениях и обновлениях. Однако важно отметить, что к этим утечкам следует относиться с некоторой здоровой скептичностью, пока компания Microsoft не сообщит об этом официально.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать

#microsoft #activision blizzard #xbox series x #консоль #второе поколение
Источник: gamespot.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Обновление Windows 11 привело к проблемам в игре Starfield и не только
Microsoft может готовить стриминг компьютерных игр и игр с Xbox
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Вирусный ролик о походе в российский супермаркет открыл глаза полякам на бесполезность санкций
46
TSMC уже к 2040 году рассчитывает полностью перейти на использование электроэнергии из возобновляемых источников
+
53 смартфона Xiaomi завершили жизненный цикл (EoS) и не получат прошивку MIUI 15 на Andriod 14
6
Почему F-35 называют самым совершенным истребителем на планете, несмотря на множество компромиссов
17
Молдавия расплатится за газ деньгами оштрафованной российской компании
+
"Ростех": новые снаряды для САУ "Мальва" обеспечат превосходство над артиллерией НАТО
2
В Сети появилось фото Су-34 с подвешенной авиабомбой ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции
+
Инспекторская группа "Царские волки" испытает в зоне Спецоперации новые дроны-камикадзе «БАС-80»
1
Китайские производители бытовой техники задумались о разработке собственных чипов
+
Tesla на прошлой неделе выпустила свой 5-миллионный электромобиль
+
Биоинженеры создали ГМО-бактерию, способную победить Большое мусорное пятно в океане
4
Аналитики: игровые видеокарты могут снова стать дефицитным продуктом и подорожать
17
Der Spiegel: Российская армия превратила фронт в, возможно, самое большое минное поле в мире
1
Госдолг США впервые превысил $33 трлн – каждый работающий американец должен кредиторам $255 000
5
Тест производительности Apple A17 Pro показал, что он может соперничать с процессорами для ПК
4
Николас Мертен: «Криптовалютный рынок может ждать еще одно падение»
+
Foxconn полна решимости удвоить своё присутствие в Индии
+
Выпущена легкая двухрежимная игровая мышь Rapoo V300PRO со скоростью отклика 0,25 мс
2
Зеленский заявил, что не готов сдать территории ради установления мира на Украине
5
Intel будет изготавливать процессоры следующего поколения с использованием «стеклянной подложки»
1

Популярные статьи

Су-34 стал первым истребителем в мире с возможностями стратегического ракетоносца
16
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Сентябрь)
29
Со дна постучали - во что можно поиграть на Geforce GT 730
29
Самый главные недостатки видеокарт NVIDIA – почему компания перестала делать продукты для «людей»
62
Топ-6 причин, почему железо от AMD - лучший выбор для Ждуна
76
Итоги гоночного уик-энда 16-17 сентября
1
КПТ 8 - лучшая термопаста из существующих
84
Почему я не покупаю дорогие видеокарты NVIDIA с СЖО, и если вообще толк от жидкостного охлаждения
15
Русский язык: почему "великий и могучий"
11
Подводная лодка ВМС Китая исчезла с радаров в Тайваньском проливе — АТ
+

Сейчас обсуждают

Igor Schatrov
19:09
Поймать хитрицов и к прокурору с "тостом трёх экземплярах"...;УРА РОССИЯ УРА РОССИЙСКИЙ НАРОД
В отечественном мониторе LightCom нашли тайванский чип – российский контроллер был обманкой
Саша
19:03
Это не только деньги США пошли на кораблики=)
О том, как ВМС США потратили десятки миллиардов долларов на "маленькие паршивые кораблики"
Алексей Козлов
18:58
Кто то ещё верит, что Украина живее всех живых? Несите гроб.
ICG: выступление Зеленского на ГА ООН грозит обернуться кризисом для Украины
Obscury
18:57
Крутота, будем посмотреть
NVIDIA показала кадры геймплея Cyberpunk 2077 Phantom Liberty с трассировкой лучей и DLSS 3.5
Кирсан Янзоо
18:55
Ты ниже пролистай, как минимум половина красных комментаторов, а это уже о чем-то говорит. Прежде чем критиковать заюзай оба поля. Мне вот не хватало памяти и я без задних мыслей пересел с 3070 на 680...
Топ-6 причин, почему железо от AMD - лучший выбор для Ждуна
Ростислав Король
18:54
Пфф на Андрюше киберпук через эмуль запустили ,а ты про какой-то резик с кастоированлц графикой .
Тест производительности Apple A17 Pro показал, что он может соперничать с процессорами для ПК
swr5
18:51
Эта картинка не может быть объективной, когда ты снимаешь пятак кулера с процессора именно тогда формируется этот рисунок из-за эффекта смачиваемости жидкости на твердой поверхности, не факт что секун...
КПТ 8 - лучшая термопаста из существующих
Cowboy Huggies
18:51
У меня остался шприц с термопастой алсил 3 еще с 2010 года и она до сих пор не потеряла своих свойств, для не сильно горячих процессоров идеальный вариант.
КПТ 8 - лучшая термопаста из существующих
Genry
18:49
Если вы говорите что "каменеет" - то я говорю, что сохнет. Пару лет и жидкость испаряется или расслаиваясь стекает - надо менять. Есть аналогичная паста: КПТ-19, серого цвета и точно не сохнет.
КПТ 8 - лучшая термопаста из существующих
mirror1986
18:44
Где то в углу рыдает старшлак
NVIDIA показала кадры геймплея Cyberpunk 2077 Phantom Liberty с трассировкой лучей и DLSS 3.5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем