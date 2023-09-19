Согласно недавно опубликованным судебным документам о судебном разбирательстве между Microsoft и Activision Blizzard, интернет-детективы наткнулись на то, что может быть пересмотрен дизайн для Xbox Series X второго поколения.

Согласно недавно опубликованным судебным документам о судебном разбирательстве между Microsoft и Activision Blizzard, интернет-детективы наткнулись на то, что может быть пересмотрен дизайн для Xbox Series X второго поколения.

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Утекшие документы включают слайды, намечающие будущие шаги для запуска, предоставляя обзор обновленной внешней оболочки консоли и нового контроллера под кодовым названием Sebile.

Говорят, что обновленная Xbox Series X будет иметь несколько улучшений по сравнению с текущей моделью. Объем памяти увеличится с 1 Тб до 2 Тб, а на передней панели консоли появится USB-C порт. Интересно, что утекшие данные свидетельствуют о полном извлечении оптического привода из пересмотренной версии. Несмотря на эти улучшения, цена останется неизменной, по информации из инсайдерских данных.

Помимо изменений в консоли, документы также раскрывают детали нового контроллера. Указывается, что джойстики будут модульными, это означает, что Xbox планирует внедрить переменные соединения, аналогичные тем, которые есть в контроллере Xbox Elite 2. Контроллер также будет иметь более тихие соединения и кнопки, а также функцию поднимай, чтобы разбудить, предназначенную для сохранения заряда батареи. Контроллер по-прежнему будет использовать внешнюю зарядную батарею и разработан с учетом разборки и ремонта.

Согласно просочившимся слайдам, Xbox планирует выпустить пересмотренный Xbox Series X и Series S (кодовые названия Brooklin и Ellewood, соответственно) в период с сентября по октябрь 2024 года. А вот в 2027 пользователи должны увидеть полноценное новое поколение консолей с процессорами AMD на ядрах Zen 6 и с графикой RDNA 5.

Утечка данных вызвала ажиотаж среди геймеров, но мнения о пересмотренном дизайне расходятся. Некоторые сравнивают новую Xbox Series X с очистителем воздуха, в то время как другие заинтересованы в возможных улучшениях и обновлениях. Однако важно отметить, что к этим утечкам следует относиться с некоторой здоровой скептичностью, пока компания Microsoft не сообщит об этом официально.