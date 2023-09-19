Первое и единственное платное дополнение CD Projekt RED для Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, выходит на следующей неделе.

Первое и единственное платное дополнение CD Projekt RED для Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, выходит на следующей неделе.

реклама

В Twitter были объявлены сроки глобального релиза: игроки на ПК получат доступ 25 сентября 2023 года в 16:00 по Гринвичу, в то время как консольные игроки смогут начать 26 сентября 2023 года в полночь по Гринвичу.

Полночь по местному времени действует для консольных игроков по всему миру, но хорошей новостью является то, что предварительная загрузка будет доступна за 48 часов до релиза на всех платформах в каждом регионе. Те, кто живет в Лос-Анджелесе, могут предварительно загрузить игру 23 сентября 2023 года в 16:00 по Гринвичу на ПК и 24 сентября 2023 года в полночь на консолях.





Cyberpunk 2077: Phantom Liberty выйдет для Xbox Series X/S, PS5 и PC. Ему предшествует обновление 2.0 от 21 сентября 2023 года, которое обновляет перки для новых опций, таких как финишеры, и добавляет боевые действия на транспортных средствах. Полицейская система также была переработана с новой системой обогрева, которую игроки могут создать, чтобы противостоять более серьезным угрозам включая мини-босса в MaxTac.