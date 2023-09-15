15 августа 2023 года генеральный прокурор Калифорнии объявил о том, что Google выплатит $93 млн для урегулирования иска о защите персональных данных, в котором утверждается, что компания нарушила законы штата о защите прав потребителей.

15 августа 2023 года генеральный прокурор Калифорнии объявил о том, что Google выплатит $93 млн для урегулирования иска о защите персональных данных, в котором утверждается, что компания нарушила законы штата о защите прав потребителей.

реклама

В ходе расследования, проведенного Министерством юстиции Калифорнии, было установлено, что Google применяла обманные методы, связанные со сбором, хранением и использованием данных о местоположении пользователей Android для таких целей, как профилирование потребителей и реклама, причем без получения их надлежащего информированного согласия.

В жалобе особое внимание уделяется отслеживанию Google местоположения пользователей, даже если они считали, что отключили отслеживание местоположения на своих устройствах.

Проблема, лежащая в основе обвинений, заключается в несоответствии между ожиданиями пользователей и практикой отслеживания местоположения Google. У пользователей Android сложилось впечатление, что отключение истории местоположений в настройках их устройства полностью отключит отслеживание местоположения. Однако по умолчанию был включен другой параметр учетной записи, известный как активность в интернете и приложениях, позволяющий Google собирать, сохранять и использовать персональные данные о местоположении своих клиентов.

После урегулирования Google согласилась внедрить более удобный для пользователя контроль над учетными записями, ограничив при этом использование и хранение определенных категорий данных о местоположении. Google также должна будет быть более прозрачной в своих методах отслеживания и сбора данных о местоположении, предоставляя пользователям дополнительную информацию всякий раз, когда включены настройки учетной записи, связанные с местоположением. Компания также должна будет предоставить более подробную информацию о типах данных, которые она собирает, и о том, как она их использует.