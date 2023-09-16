В Москве продлил срок ареста сотрудника УФСБ по Пермскому краю Григория Царегородцева, обвиняемого в противодействии МВД России и взятке в 100 млн руб.

Cотрудника отдела контрразведки управления при ФСБ по Пермскому краю Григория Царегородцева арестовали по обвинению в получении взятки в размере 100 млн руб.

реклама

Григорий Царегородцев был задержан в городе Пермь в апреле 2023 года, после чего его отправили в Москву и по решению суда поместили в СИЗО. В феврале 2022 года обвиняемый узнал о задержании сотрудниками следственного департамента МВД России хакерской группировки, которую он негласно опекал с 2019 года.

Согласно судебному решению, Григорий Царегородцев останется под под стражей до 7 ноября 2023 года. Царегородцев обвиняется по части 6 ст. 290 УК РФ, как получение взятки должностным лицом через посредника в виде денег, организованной группой, с вымогательством взятки, в особо крупном размере за совершение действий в пользу взяткодателя, когда указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица.

Царегородцев через третьих лиц передал хакерам, чтобы они ни в коем случае не раскрывали следователям МВД свои связи с ним. Сотрудник спецслужбы пообещал решить вопрос с переводом хакеров в следственный изолятор Перми, а через некоторое время и прекращением уголовного преследования.

Обвинения, содержащиеся в обвинительном заключении, являются всего лишь утверждениями, и обвиняемый считается невиновными до тех пор, пока его вина не будет доказана. В случае признания виновным обвиняемым грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Со штрафом в размере х17 от суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет или без такового.

Главное военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации проверяет Григория Царегородцева на 15 сентября 2023 года к причастности к другим аналогичным преступлениям коррупционной направленности. В деле уже фигурируют еще двое подозреваемых, но их личности и вид деятельности не раскрываются.