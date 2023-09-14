На данный момент Wi-Fi 6E поддерживают последние iPad Pro, а также MacBook Pro и Mac mini. Wi-Fi 6E работает на частоте 6 ГГц, в отличие от Wi-Fi 6, который ограничен диапазонами 2,4 и 5 ГГц.

После вчерашней громкой презентации Apple стало известно ещё про одну фишку iPhone 15 Pro, которой нет ни у одного прошлого смартфона компании. iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max будут поддерживать стандарт Wi-Fi 6E. Новый чип A17 Pro способен работать с любой игрой или приложением, которое пользователь на нем запустит.

реклама

Новый сверхширокополосный чип U2 обеспечивает расширенные возможности точного поиска с помощью приложения Find My и расширяет функции, которые работают в сочетании с Apple Watch Series 9. Чип позволит моделям подключаться к маршрутизаторам Wi-Fi 6E в диапазоне 6 ГГц.

Помимо этого, Wi-Fi 6E на моделях iPhone 15 Pro уменьшит задержку и обеспечит более высокую скорость передачи данных, а также надежное соединение. Обратите внимание, что стандартные модели iPhone 15 и iPhone 15 Plus по-прежнему поддерживают стандарт Wi-Fi 6, что дает моделям Pro значительный импульс в плане подключения.

Для работы функции, у пользователей должен быть роутер с поддержкой сети 6E, если такого нет, то использовать сеть не получится. Apple внедрила новую технологию и маршрутизаторы Wi-Fi 6E станут общедоступными. Это первый раз, когда Wi-Fi 6E появился на iPhone, но Apple использует этот стандарт в своих моделях iPad Pro и MacBook Pro с 2022 года. Тем не менее, приятно видеть, что компания Apple внедряет новейшие технологии в свою линейку iPhone Pro.

Продажи iPhone 15 стартуют 22 сентября 2023 года, а предзаказы отроют уже 15 сентября 2023 года. В Российской Федерации поставки смартфонов компании Apple ожидаются в начале октября 2023 года.