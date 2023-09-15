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Обновление Counter-Strike 2 касается компенсации задержек, звука и переменных cl_interp
После нескольких дней затишья было выпущено новое обновление для игры Counter-Strike 2, которая находиться на стадии бета-тестировании.

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После нескольких дней затишья было выпущено новое обновление для игры Counter-Strike 2, которая находиться на стадии бета-тестировании. Игра предложит более существенное исправление для игроков, продолжающих умирать, несмотря на то, что их враги находятся за стенами на их экранах.

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Основные моменты этого обновления можно найти ниже:

  • Различные исправления ошибок и настройки для всех выпущенных карт;
  • Различные настройки компенсации задержки;
  • Изменения аудиомикса;
  • Корректировки следов снайпера от первого лица для отражения точности выстрела;
  • Различные исправления для гранаты Молотова/зажигательные/дымовые гранаты;
  • Удалены несколько устаревших сетевых настроек, которые существовали в CS:GO, но никогда не имели эффекта в Counter-Strike 2. Среди удаленных сетевых переменных - cl_updaterate, cl_interp и cl_interp_ratio, на значения которых игроки указывали как на причины, по которым плохая компенсация задержек и смерть за стенами;
  • Индикаторы высоты игрока на радаре заменены на направления взгляда;
  • Различные исправления ошибок и настройки элементов пользовательского интерфейса в поле рейтинга игроков;
  • Снижены эффекты окклюзии и расстояния при стрельбе, шагах и перезарядке;
  • Исправлена ошибка, из-за которой музыка переставала играть в конце Deathmatch;
  • Добавлены позиции именной таблички для всех моделей ножей;
  • Улучшение производительности рендеринга вод;
  • Различные исправления окраски оружия, перчаток и наклеек;
  • Изменен номер брони в меню покупки с суммы, которая у вас есть на данный момент, на сумму, которую вы можете купить;
  • Включение обычного матчмейкинга, но с обновленной рейтинговой системой. Для каждой карты, теперь отдельное звание. К примеру, на de_mirage у пользователя может быть звание The Global Elite, на de_vertigo - Supreme Master First Class, а на de_dust2 - Silver I.

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#игры #обновление #counter-strike 2 #игровые новости
Источник: store.steampowered.com
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