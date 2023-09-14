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Судя по данным Geekbench, Apple A17 Bionic едва превосходит Apple A16 Bionic
Флагманский чипсет Apple A17 Pro построен на передовой 3-нанометровой архитектуре. Однако компания, по всей видимости, не воспользовалась всеми преимуществами нового узла, чтобы обеспечить SoC заметное лидерство в одноядерных и в многоядерных рабочих нагрузках.

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На Geekbench 6 несколько спецификаций A17 Pro показывают, что устройство с идентификатором iPhone16,1 имеет 8 Гб оперативной памяти. Кроме того, утечка показывает, что два ядра производительности работают на частоте 3,78 ГГц, при этом никакой информации, связанной с ядрами эффективности, нет. Имейте в виду, что производительные ядра, работающие в A16 Bionic, работают на частоте 3,46 ГГц. Несмотря на то, что это небольшая разница в частотах, различные производственные процессы должны были привести к разрыву в производительности.

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К сожалению, A17 Pro удается получить только 2914 и 7199 баллов в одноядерном и многоядерном режимах, что разочаровывает, учитывая, что компания Apple могла бы воспользоваться улучшенной эффективностью 3-нм узла, чтобы получить больше производительности от SoC при немного более высоком энергопотреблении. По сравнению с A16 Bionic, который набрал 2644 и 7073 балла в том же тестовом режиме, A17 Pro превосходит своего предшественника всего на 10% в одноядерном тестировании и демонстрирует однозначную разницу на многоядерном этапе.

Эти цифры наводят на мысль, что Apple намеренно снизила производительность нового кремния, чтобы обеспечить невероятное время автономной работы iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Хотя подтвердить это невозможно, специалисты отметили, что iPhone 15 Pro Max работает столько же времени, сколько и iPhone 14 Pro Max, в тестах воспроизведения видео, потоковой передачи и аудио. Эти данные свидетельствуют о том, что емкость аккумулятора может быть уменьшена в 2023 году, поэтому Apple снизила скорость работы A17 Pro, чтобы увеличить время автономной работы по сравнению с последними флагманами.

Пока эксперты ждут получения дополнительных доказательств, пользователи могут ознакомиться с результатами Geekbench 6. Можно также сообщить в комментариях о том, считаете ли вы, что A17 Pro должен был обеспечить больше производительности в одноядерных и многоядерных версиях.

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Источник: club.dns-shop.ru
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