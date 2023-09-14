В поисках реалистичного шутера от первого лица стоит обратиться к игре Arma 3. В Steam он имеет рейтинг 91/100 и доступна по исторически низкой цене. В ожидании предстоящих дополнений к игре под названием Reforger и следующей части, студия Bohemia Interactive сделала акцию на свою продукцию.

Сделка для этого кажется тем лучше, что Arma III на сентябрь 2023 года доступна в Steam по исторически самой низкой цене. За эту работу студии Bohemia Interactive вы заплатите всего 416 рублей. Предложение действует до 25 сентября 2023 года до 19:00 по московскому времени.

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Если бы только положительные отзывы на платформе Valve вас не убедили, то обращаю ваше внимание на то, что авторы многих из них провели несколько сотен, а в некоторых случаях даже несколько тысяч часов. В Arma 3 с момента выхода игры в 2013 году их набралось более 252 тыс., из которых благоприятные составляют целых 91% и видимо после данной акции их станет еще больше.

Многие из них считают, что Arma 3 — это игра, к которой просто хочется время от времени возвращаться. Со слов геймеров, им нравиться не только реализм этой игры, большие открытые локации или очень хорошая сюжетная кампания, но, прежде всего, множество доступных сетевых и кооперативных режимов, обеспечивающих массу удовольствия, особенно когда они играют с друзьями в пачке.





Стоит также отметить тот факт, что Arma 3 постоянно развивается. Последнее дополнение Spearhead 1944 из серии Creator DLC было выпущено в июле 2023 года. В нем представлены ранее недоступные карты, фракции, оружие, транспортные средства, миссии и сценарии. По общему признанию, некоторые игроки жалуются на издательскую политику Bohemia Interactive, но если посмотреть на данные Steam, то можно увидеть, что в разгар дня в игру Arma 3 обычно играют десятки тысяч пользователей.