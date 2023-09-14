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No Man's Sky достигла 34 тыс. одновременных игроков в Steam после выхода Starfield
Успех новой игры Bethesda выгоден не только ее создателям. Игровой проект Starfield помог и игре No Man’s Sky, которая завоевала популярность.

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Успех новой игры Bethesda выгоден не только ее создателям. Игровой проект Starfield помог и игре No Man’s Sky, которая завоевала популярность.

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Взглянув на статистику Steam, видно, что 10 сентября 2023 года в работу студии Hello Games сыграло рекордное за два года количество игроков. В тот день, на пике популярности, игру No Man’s Sky одновременно запустили более 34 тыс. игроков — больше всего с 12 сентября 2021 года.

Внезапный рост интереса к No Man’s Sky ни в коем случае не ограничивается ПК. Шон Мюррей, президент Hello Games, объявил, что игра в настоящее время переживает «самый большой месяц за несколько лет» на всех платформах, включая ПК, PS4, PS5, XOne, XSX/S, Switch и устройства VR.


Можно утверждать, что этот приток игроков, скорее, является результатом выпуска Echoes, последнего крупного обновления No Man’s Sky. Проблема лишь в том, что версия 4.4 доступна с 24 августа 2023 года, и хотя игра уже тогда набрала популярность, в конце месяца количество пользователей начало снижаться. Текущий этап роста начался 6 сентября 2023 года, одновременно с выпуском Starfield. Не говоря уже о том, что, как уже упоминалось, это лучший месяц игры за последние годы, хотя No Man’s Sky регулярно получает большие обновления.

Однако активная разработка No Man's Sky повлияла на нынешнюю популярность игры. В других играх на аналогичную тему не наблюдалось большего или даже какого-либо увеличения количества игроков в Steam.

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#steam #игра #bethesda #hello games #игровые новости #no man’s sky #игровая активность
Источник: gry-online.pl
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