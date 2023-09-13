Разработчики из студии Owlcat Games объявили дату выхода игры в трейлере, выпущенном 13 сентября 2023 года.

Поклонники ролевых игр, возможно, с нетерпением ждут окончания года невероятных релизов с Warhammer 40K: Rogue Trader.

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В сентябре 2023 года разработчик Owlcat Game объявил, что cRPG выйдет 7 декабря 2023 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X. Трейлер с датой выхода также позволяет впервые взглянуть на последнего анонсированного компаньона, Друхари Маражаи, представителя расы Темных эльфов.

Игра Warhammer 40K: Rogue Trader представляет интересный поворот во вселенной Warhammer 40K, ставя игроков на место титулованного Rogue Trader, капитана корабля, которому был дан специальный имперский мандат исследовать дальние уголки космоса с большей автономией, чем обычно.

Возможность оформить предварительный заказ Warhammer 40,000: Rogue Trader доступна на сайте игры. В Steam предзаказы пока не открыли.





В этой игре игроки будут исследовать просторы Коронуса и получат шанс остаться верными Императору Человечества или даже предать его принципы, перейдя на сторону его врагов. Warhammer 40K: Rogue Trader также станет первой игрой Owlcat, поддерживающей кооперативный мультиплеер, хотя многие детали еще предстоит раскрыть.