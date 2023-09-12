Разработчики AIDA64 выпустили свежую версию программного обеспечения версии 6.90. Обновление добавляет предварительную поддержку грядущих процессоров AMD Zen 5.

Разработчики AIDA64 выпустили свежую версию программного обеспечения версии 6.90. Обновление добавляет предварительную поддержку грядущих процессоров AMD Zen 5.

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Обновление AIDA64 версии 6.92 включает в себя целый ряд обновлений, в основном с точки зрения аппаратной поддержки. Утилита мониторинга и диагностики программного обеспечения теперь добавляет поддержку процессоров AMD Zen 5. Почти год назад HWiNFO также добавил предварительную поддержку процессоров AMD Zen 5, но ключевое слово здесь - улучшенная поддержка. Процессоры AMD Zen 5 также получили поддержку в патчах для Linux, и пользователи видели утечку некоторых ранних образцов, но еще есть некоторое время, прежде чем мы сможем официально увидеть их в действии.

Помимо этого, основные изменения в AIDA64 включают совершенно новые тесты AVX-512 для процессоров Intel Xeon Sapphire Rapids и Emerald Rapids, а также оптимизацию существующих тестов AVX-512 Julia & Mandel. Эти тесты поддерживают возможности AVX-512 как на оборудовании Intel, так и на AMD. Обратите внимание, что AMD на сентябрь 2023 года является единственной процессорной платформой, которая обеспечивает основную поддержку AVX-512, поскольку Intel удалила ее из своих недавних клиентских предложений, хотя она может появиться вновь с новым AVX10 ISA.

Здесь также примечательно добавление контроллеров и устройств PCIe 6.0, поскольку к 2024-2025 годам они будут ориентированы на платформы центров обработки данных следующего поколения. Полный список изменений в AIDA64 можно увидеть ниже:

Новые функции и улучшения:

AVX-512 ускорил тесты для процессоров Intel Sapphire Rapids и Emerald Rapids;

Дополнительно оптимизированы тесты AVX-512 Julia и Mandel;

Улучшена поддержка процессоров AMD Zen 5;

Поддержка ЖК-дисплея MSI CoreLiquid AIO;

Поддержка контроллеров и устройств PCI Express 6.0;

Детали графического процессора для AMD Radeon RX 7700 XT, RX 7800 XT, RX 7900 GRE;

Методы FMAC для тестов FLOPS и IOPS GPGPU;

Сведения о графическом процессоре для Intel Xe и Xe Max;

Поддержка нескольких графических процессоров Intel;

Сведения о графическом процессоре для nVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 Гб;

Форматы отчетов CSV и XML теперь поддерживаются инженером AIDA64.



