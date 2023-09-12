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Разработчики AIDA64 выпустили свежую версию программного обеспечения версии 6.90. Обновление добавляет предварительную поддержку грядущих процессоров AMD Zen 5.
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Обновление AIDA64 версии 6.92 включает в себя целый ряд обновлений, в основном с точки зрения аппаратной поддержки. Утилита мониторинга и диагностики программного обеспечения теперь добавляет поддержку процессоров AMD Zen 5. Почти год назад HWiNFO также добавил предварительную поддержку процессоров AMD Zen 5, но ключевое слово здесь - улучшенная поддержка. Процессоры AMD Zen 5 также получили поддержку в патчах для Linux, и пользователи видели утечку некоторых ранних образцов, но еще есть некоторое время, прежде чем мы сможем официально увидеть их в действии.
Помимо этого, основные изменения в AIDA64 включают совершенно новые тесты AVX-512 для процессоров Intel Xeon Sapphire Rapids и Emerald Rapids, а также оптимизацию существующих тестов AVX-512 Julia & Mandel. Эти тесты поддерживают возможности AVX-512 как на оборудовании Intel, так и на AMD. Обратите внимание, что AMD на сентябрь 2023 года является единственной процессорной платформой, которая обеспечивает основную поддержку AVX-512, поскольку Intel удалила ее из своих недавних клиентских предложений, хотя она может появиться вновь с новым AVX10 ISA.
Здесь также примечательно добавление контроллеров и устройств PCIe 6.0, поскольку к 2024-2025 годам они будут ориентированы на платформы центров обработки данных следующего поколения. Полный список изменений в AIDA64 можно увидеть ниже:
Новые функции и улучшения:
- AVX-512 ускорил тесты для процессоров Intel Sapphire Rapids и Emerald Rapids;
- Дополнительно оптимизированы тесты AVX-512 Julia и Mandel;
- Улучшена поддержка процессоров AMD Zen 5;
- Поддержка ЖК-дисплея MSI CoreLiquid AIO;
- Поддержка контроллеров и устройств PCI Express 6.0;
- Детали графического процессора для AMD Radeon RX 7700 XT, RX 7800 XT, RX 7900 GRE;
- Методы FMAC для тестов FLOPS и IOPS GPGPU;
- Сведения о графическом процессоре для Intel Xe и Xe Max;
- Поддержка нескольких графических процессоров Intel;
- Сведения о графическом процессоре для nVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 Гб;
- Форматы отчетов CSV и XML теперь поддерживаются инженером AIDA64.