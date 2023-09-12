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Власти Индии предложили переименовать страну
Приготовьтесь торговать своими глобусами и возьмите красную ручку в атласе, Индия может сменить свое название на Бхарат.

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На недавней встрече G20 были подняты вопросы, когда президента Индии в приглашении на ужин назвали президентом Бхарата. Внезапно во многих кругах повсеместно возник вопрос: будет ли страна с населением более 1,4 млрд человек называться теперь своим древним санскритским названием.

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Обсуждение также не обошлось без противоречий, и лидер оппозиции Рахул Ганди назвал эту идею абсурдной. Итак, что же означает Бхарат и почему некоторые люди в Индии хотят официально переименовать свою страну? Название Бхарат - древнее санскритское слово, которое, как полагают многие историки, восходит к ранним индуистским писаниям. Оно использовалось для обозначения части страны, лежащей между горами и морем, где, как полагают, жили потомки царя Бхараты. Вместе с Индией это одно из двух названий, под которыми страна традиционно известна во всем мире. Индия имеет этимологические корни в реке Инд, которая на санскрите называлась Синдху. Другое популярное, но юридически не признанное название страны - Индостан, что в переводе с персидского означает - земля Инда. Все три названия были в ходу задолго до британского правления.

Операция по смене названия чревата политической мотивацией, которая является важным компонентом ревизионистской программы правящего правительства и при правлении г-на Моди произошла на фоне участившихся нападок индуистских националистов на меньшинства, особенно мусульман.

Правящая партия г-на Моди с названием Бхаратия Джаната Парти долгое время считала, что Индия связана с колониализмом и рабством. Официально индийское правительство не принимало никакого решения и не делало никаких заявлений, а один высокопоставленный лидер отверг предположения о смене названия как просто слухи. Но министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, казалось, выступал за более широкое использование Бхарата на прошлой неделе.

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Источник: rbc.ru
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