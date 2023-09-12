Боец UFC Хусейн Асхабов и его брат-близнец Хасан арестованы в Таиланде.

UFC отменил бой в полулегком весе между Хусейном Асхабовым и Даниэлем Пинедой в следующем октябре 2023 года. После ареста Асхабова, связанного с предполагаемым похищением и ограблением в Таиланде.

реклама

Промоушен UFC сообщил о своем решении отменить бой 11 сентября 2023 года, вскоре после того, как начали появляться сообщения об аресте Асхабова. Руководство Асхабова отказалось комментировать этот вопрос. UFC осведомлена о недавнем аресте и обвинениях в отношении Хусейна Асхабова, говорится в заявлении UFC. Организация продолжит собирать дополнительные подробности, касающиеся инцидента. UFC позволит судебному процессу завершиться, прежде чем делать какие-либо дополнительные заявления.

Асхабовы родились в городе Грозном, Россия, но тренировались в Таиланде из-за начала специальной военной операции России на Украине. Этим летом он снялся с двух других запланированных боев по разным причинам.

Издание The Phuket News сообщило, что Асхабов и его брат-близнец Хасан были арестованы 5 сентября 2023 года в связи с продолжающимся расследованием ограбления итальянца в Таиланде.

По информации местных властей, 3 сентября 2023 года Асхабов и его брат, а также трое граждан Казахстана причастны к ограблению итальянского бизнесмена. Так, они связали мужчину, засунули ему в рот кляп и стали избивать, чтобы узнать, где в доме лежат драгоценности и деньги.

Согласно полицейскому отчету, на который ссылается The Phuket News, потерпевший сообщил о том, что у него украли несколько предметов, включая часы Rolex, часы Patek Philippe Nautilus, часы GRAFF, MacBook, айфоны, солнцезащитные очки и примерно $43 тыс. Помимо этого они пытались найти диск с реестром криптовалюты, но на рассвете скрылись. В документе говорится, что жертва познакомилась с братьями Асхабовыми в Таиланде год назад и что они стали знакомыми за последний год.

Полиция сумела вычислить братьев Асхабовых и задержать их. Граждане Казахстана, предварительно, улетели из аэропорта Пхукета на родину через ОАЭ. В документе не указано, где арестованы близнецы, но отмечается, что их взяли под стражу на основании ордеров на арест № 479/2566 и № 480/2566, выданных провинциальным судом Пхукета.