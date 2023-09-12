Сеть 4G есть в 97% населенных пунктов

По состоянию на 31 августа 2023 года охват сетью 5G в населенных пунктах Малайзии достиг 68,8%, а к концу 2023 года этот показатель планируется увеличить до 80%.

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Cо слов министра связи и цифровых технологий Малайзии Фахми Фадзила, цифровизация экономики имеет большое значение для Малайзии. Поэтому планируется внедрить так называемый Malaysia Digital Inclusion Index (MyDID), который поможет оценить текущее состояние отрасли и сформировать целевые рекомендации, включая распределение ресурсов и развитие персонала. По оценкам, в 2021 году на долю цифровой экономики будет приходиться 23,2% валового внутреннего продукта (ВВП) Малайзии. К 2025 году ВВП планируется довести до 25,5%.

Цифровая экономика Малайзии быстро меняет бизнес-среду, обеспечивая значительный рост и инвестиции в различные отрасли. Стартапы находятся в авангарде развития цифровой экономики, меняя традиционные рынки с помощью инновационных технологий и новых бизнес-моделей.

В то же время будут введены необходимые требования по внедрению цифровых технологий для предприятий. Для обеспечения безопасности финансовых транзакций и деятельности в области цифрового здравоохранения необходимо соблюдать требования к сквозной цифровой подписи. Существующие правила и руководящие принципы планируется пересмотреть с учетом глобальных тенденций, а также необходимости повышения устойчивости цифровой экономики.

Транзакции с использованием электронных кошельков набрали обороты после пандемии COVID-19, и ожидается, что к 2025 году объем транзакций достигнет 95 миллиардов юаней. Значительная часть малазийцев, около 70%, не имеют кредитной карты, что указывает на потенциальный спрос на микрокредитные продукты, такие как P2P-кредитование или BNPL. Ожидается, что объем цифрового кредитования вырастет с $1 млрд в 2022 году до $1,5 млрд к 2025 году.

По состоянию на конец 2022 года Малайзия обеспечивает 96,9% охват сетями 4G в населенных пунктах, что близко к 100% целевому показателю к 2025 году. 7,7 млн объектов имеют доступ к услугам фиксированной широкополосной связи. В сетях 5G средняя скорость передачи данных составляет 105,8 Мб/с по сравнению с 30,4 Мб/с в сетях 4G.

По данным Всемирного банка, цифровизация в основном применялась к интерфейсным бизнес-процессам предприятий Малайзии. Только около 30% предприятий внедрили цифровые технологии в свои внутренние операции, особенно отстают малые и средние предприятия. Трансформация бизнес-структур может стать ключевым фактором цифровой экономики Малайзии, поскольку она помогает предприятиям оптимизировать внутренние процессы и повышать эффективность, разрабатывать новые бизнес-модели и стимулировать инновации, и все это может способствовать росту цифровой экономики. Существует потенциал в размере $1-$2 млрд в расходах на ИТ для технологических стартапов, который можно реализовать за счет содействия цифровизации внутренних операций бизнеса.

По состоянию на 2022 год в общей сложности 1,13 млн микро-, малых и средних предприятий освоили электронную коммерцию. В Малазийском цифровом центре появилось 90 новых стартапов, и 200 местных компаний экспортировали свои цифровые решения.

На сентябрь 2023 года в Малайзии насчитывается около 10 млн смартфонов с поддержкой 5G, но проникновение 5G крайне низкое - 1%. Ожидается, что внедрение будет ускоряться в связи с обязательством правительства обеспечить охват 5G 80% населения к концу 2024 года. Внедрение 5G могло бы значительно улучшить цифровую экономику Малайзии для сельского населения, поскольку оно пользуется стабильным и высокоскоростным доступом в интернет, что потенциально может удвоить размер рынка электронной коммерции в сельской местности к 2025 году.

5G играет более значительную роль на промышленном уровне. Правительство Малайзии ожидает, что 70% развертываний 5G будет осуществляться в промышленных целях для стимулирования цифровой трансформации Малайзии.