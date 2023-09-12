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WhatsApp получит поддержку кроссплатформы
В Европейском союзе хотел бы, чтобы эти приложения для обмена мгновенными сообщениями обладали функциональной совместимостью, чтобы обеспечить беспрепятственный канал связи для всех.

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Бета-версия WhatsApp для Android с версией 2.23.19.8 получила обновление, содержащее новый экран под названием Third-party chats.

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По данным издания Bloomberg, в Европейском союзе хотят, чтобы все компании соответствовали требованиям и предлагали взаимодействие между своими приложениями для обмена мгновенными сообщениями. Компания Meta уже начала работать над тем, чтобы это произошло. Основываясь на недавно появившихся доказательствах, приложение WhatsApp принадлежащее Meta для обмена мгновенными сообщениями получает поддержку кроссплатформенности.

Бета-версия приложения Whatsapp для Android версия 2.23.19.8, по-видимому, теперь имеет экран чата, на котором пользователь может принимать участие в сторонних чатах. Meta уже работает над воплощением этой функции в жизнь, и она может быть готова к 2024 году.

Теперь это не должно удивлять пользователей WhatsApp, потому что закон в Европе был предложен еще в марте 2022 года. В Европейском союзе хотел бы, чтобы эти приложения для обмена мгновенными сообщениями обладали функциональной совместимостью, чтобы обеспечить беспрепятственный канал связи для всех.

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#whatsapp #meta #мессенджер #мобильное приложение #кроссплатформа
Источник: megaobzor.com
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