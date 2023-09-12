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В Google Chrome начала работать технология показа и анализа рекламы Privacy Sandbox
В последней версии браузера Google Chrome начал работать API Privacy Sandbox — комплект технологий показа и анализа рекламы.

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Google начала внедрять свою новую рекламную платформу, основанную на интересах, под названием Privacy Sandbox, перенеся отслеживание интересов пользователей со сторонних файлов cookie в браузер Chrome. 

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Теперь при запуске браузера Google Chrome пользователи будут видеть предупреждение под названием «Улучшенная конфиденциальность рекламы в Chrome», в котором кратко описывается новая рекламная платформа.

Браузера Google Chrome отмечает интересующие пользователям темы на основе их недавней истории посещений. Кроме того, сайты, которые вы посещаете, могут определять, что вам нравится. Позже сайты могут запросить эту информацию, чтобы показывать пользователю персонализированную рекламу. Вы можете выбрать, какие темы и сайты будут использоваться для показа вашей рекламы.

В этом предупреждении есть две кнопки «Понял» и «Настройки», которые, по мнению многих пользователей, сбивают с толку и вводят в заблуждение, поскольку новая рекламная платформа будет включена в Google Chrome независимо от того, на какую кнопку пользователь нажмет.

В рамках закона Европейского союза об общих правилах защиты данных (GDPR), который вступил в силу в 2018 году, рекламодатели были обязаны ограничить использование сторонних файлов cookie без разрешения пользователей. Это привело к постоянной бомбардировке сообщениями о согласии на использование файлов cookie, которые пользователи видят при посещении веб-сайта.

Чтобы преодолеть сокращение использования сторонних файлов cookie и продолжать предоставлять рекламу, основанную на интересах, Google представила новую платформу под названием Federated Learning of Cohorts (FLoC), которая в конечном итоге превратилась в Topics, ключевую функцию новой песочницы конфиденциальности. В то время как Google заявляет, что сервис предназначен для повышения конфиденциальности, позволяя вашему веб-браузеру вычислять ваши интересы локально, а не с помощью файлов cookie, Apple, Mozilla и ТЕГ WC3 указали на многочисленные проблемы с этим предложением.

Privacy Sandbox - это новая рекламная платформа, созданная Google и предназначенная для создания более приватного способа отслеживания интересов пользователя в рекламе. Вместо использования сторонних файлов cookie, размещаемых различными рекламодателями и отслеживающими компаниями. Privacy Sandbox будет локально вычислять интересы пользователя непосредственно в браузере. Рекламодатели, использующие новую платформу, могут запрашивать интересы посетителей для показа релевантной рекламы, а браузер в ответ отправляет анонимные данные, в которых перечислены категории, интересующие пользователя. Эти интересы вычисляются на основе истории посещений пользователя. Эти интересы формируются при посещении веб-сайтов, которые Google относит к определенной категории. Если пользователь посещает много сайтов, относящихся к определенной категории или теме, браузер свяжет пользователя с этими интересами.

Со слов разработчиков, что Google Chrome будет удалять ваши вычисленные интересы ежемесячно и будет продолжать обновляться до тех пор, пока вы их не удалите. Пользователи могут просматривать и удалять созданные ими интересы и сайты, которые их определяют, перейдя в Настройки > Конфиденциальность и безопасность > Конфиденциальность рекламы > Темы объявлений.

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Источник: 3dnews.ru
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