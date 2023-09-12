Представители TSMC взяли на себя смелость утверждать, что в условиях роста потребности в скоростных интерфейсах важность кремниевой фотоники будет только усиливаться, а потому контрактный производитель готов проводить профильные исследования и разработки.

Компания TSMC объединилась с Broadcom и NVIDIA для разработки новейшей кремниевой фотоники, чтобы обеспечить огромную скорость передачи данных для вычислений искусственного интеллекта.

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Кремниевая фотоника - это новое поколение традиционных медных кабелей передачи данных, которое сочетает в себе лазерную и кремниевую технологии, обеспечивая решение, гарантирующее высокую скорость передачи данных. Технология получила огромное распространение в отрасли, особенно с началом бума искусственного интеллекта, поскольку она играет решающую роль в центрах обработки данных (ЦОД) и высокопроизводительных компьютерах.

Издание Taiwan Economic Daily сообщает, что компании TSMC, Broadcom и NVIDIA формируют партнерство с целью внедрения инноваций в кремниевую фотонную индустрию. По слухам, TSMC выделит 200 специалистов для исследований и разработок, в первую очередь сосредоточив внимание на технологии кремниевой фотонной интеграции в высокоскоростные вычислительные чипы, что потенциально может привести к крупному прорыву в индустрии искусственного интеллекта.

Руководство TSMC с большим оптимизмом смотрит на разработку кремниевой фотоники следующего поколения, поскольку вице-президент компании Ю Чжэньхуа заявил, что разработка может решить несколько проблем, существующих на сентябрь 2023 года в отрасли: энергоэффективность и вычислительную мощность.

Полупроводниковая промышленность рассматривает кремниевую фотонику как будущее, главным образом из-за преимуществ, которые она приносит. Обычная передача данных электричеством сопряжена со сниженной скоростью передачи, а отрасль требует более высоких вычислительных скоростей. Для этого, чтобы удовлетворить эту потребность, кремниевые фотоны преобразуют электричество в свет, что гарантирует более высокую скорость с помощью экономичного метода.

NVIDIA и партнеры работают над расширением технологии с 45-нм процесса до 7-нм, что в конечном итоге приведет к значительному повышению производительности. Ожидается, что этот процесс будет внедрен к 2024 году, а массовое производство ожидается к 2025 году. Таким образом, пользователи могли бы ожидать, что графические процессоры с искусственным интеллектом следующего поколения смогут похвастаться значительными скоростями передачи данных в ближайшие годы.