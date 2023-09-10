Китай готовит еще одну огромную инвестицию в полупроводниковый сектор. Они намерены инвестировать $41 млрд в модернизацию литографических машин, что позволит им производить более современные и более эффективные чипы.

По данным издания Reuters, Китай намерен в очередной раз оказать финансовую поддержку отечественному полупроводниковому сектору. По последним данным, КНР намерена запустить государственный инвестиционный фонд стоимостью около $41 млрд, который позволит обойти ограничения, наложенные на страну в отношении доступа к современным процессорам.

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Санкции, которые США ввели против Китая с 2019 года, серьезно ограничили возможности страны по производству полупроводников, а значит, и современных процессоров. Большим сюрпризом для мира стал недавно представленный компанией Huawei смартфон Mate 60 Pro, оснащенный SoC-процессором Kirin 9000S с технологией связи 5G. Новый чип использует 7 нм техпроцесс второго поколения и был изготовлен с использованием машин для литографии в глубоком ультрафиолете (UVP), разработанных и изготовленных голландской компанией ASML.

Санкции, введенные Соединенными Штатами и их союзниками, должны на какое-то время сделать современные чипы с возможностью подключения 5G недосягаемыми для Китая. Между тем на 10 сентября 2023 года оказалось иначе. Китайским инженерам удалось оптимизировать свои машины для производства интегральных схем по 7 нм техпроцессу. Теперь они должны их модернизировать, чтобы производить еще более современные чипы по 5 нм техпроцессу.

Однако сделать это без соответствующей финансовой поддержки невозможно, поэтому правительство Китая планирует создать еще один фонд на сумму $41 млрд. Вероятно, это будет крупнейший из трех фондов, созданных Китайским инвестиционным фондом интегральных микросхем, также известным как Большой фонд. Два предыдущих были запущены в 2014 и 2019 годах и имели размер $19 млрд и $27,3 млрд соответственно.

Одним из основных направлений инвестиций теперь станет оборудование для производства процессоров. Это позволит китайским компаниям, таким как SMIC, обойти американские санкции и стать самодостаточными в производстве современных чипов, необходимых для развития экономики. Запуск нового фонда, конечно, произойдет не сразу. Однако Китай уже пробил брешь в стене американских санкций и теперь будет постепенно ее расширять. Благодаря государственным инвестициям они вскоре смогут производить такие же или аналогичные современные процессоры, как те, что производятся на Западе.