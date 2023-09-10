Патч AMD, устраняющий уязвимость безопасности Zenbleed, может снизить производительность процессора до 15%. К счастью, эта проблема не затрагивает игры.

Исправления безопасности, представленные производителями электронного оборудования, недавно стали стандартом. К сожалению, некоторые из них могут снизить производительность системы. Хорошим примером этого является патч, созданный AMD для процессоров Ryzen и EPYC, который устраняет уязвимость безопасности Zenbleed, но может снизить производительность CPU.

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Упомянутая уязвимость безопасности касается процессоров на базе архитектуры Zen 2, включая серии Ryzen 3000/4000/5000 и системы EPYC. Это позволяет хакерам получить доступ к данным, используемым процессором, а также нарушать безопасность системы. Стоит отметить, что компания AMD уже подготовила соответствующий патч, но он предназначен только для процессоров серии EPYC. Ожидается, что пользователи настольных компьютеров получат собственную версию в конце 2023 года.

Однако, располагая информацией об объявленных изменениях, компания TomsHardware создала решение для имитации работы патча и провела тесты производительности. По их словам, в вопросах, связанных с кодированием и рендерингом, процессоры работали до 15% хуже, чем системы без него. Однако стоит отметить, что это касается не всех программ. В случае с играми команда TomsHardware практически не обнаружила различий. Следует помнить, что официальный патч появится только в конце 2023 года. К тому времени AMD может представить лучшее решение.