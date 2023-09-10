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Tesla перестала работать и застряла посреди дороги на 9 часов
Электромобили тоже ломаются. Несколько дней назад Tesla Model 3 вызвала паралич на одной из британских улиц.

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Поломки автомобилей на дороге – это небольшие проблемы. Зато эвакуация поврежденного автомобиля может занять несколько часов. Недавно такой переполох вызвала Tesla Model 3, остановившаяся на улицах британского города Солсбери.

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Tesla Model 3 остановилась при попытке свернуть с дороги в Великобритании. Попытка оказалась неудачной, и автомобиль не могли сдвинуть с места в течение нескольких часов. Это не удалось как водителю, так и полицейским и дорожникам. В издание The Telegraph сообщается, обездвиженный автомобиль фактически перекрыл движение. В конечном итоге, только спустя 9 часов им удалось отвезти машину в ближайший бар. Свидетель ситуации рассказал, что полиция была на месте несколько часов, а электрокар не мог завестись, хотя показывал полный заряд. Вследствие этого образовались пробки, прежде чем автомобиль смогли переместить с дороги и взыскать штраф.

Конечно, нужно помнить, что электромобили могут похвастаться надежностью. Согласно отчету, опубликованному немецким автомобильным клубом ADAC, автомобили с двигателем внутреннего сгорания чаще ломаются. В основном это связано с конструкцией двигателя.

Самая большая проблема электромобилей - это, несомненно, аккумуляторы. При неправильной зарядке они могут очень быстро выйти из строя. Кроме того, они содержат токсичные вещества, которые необходимо перерабатывать.

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#tesla #автомобиль #tesla model 3 #поломки автомобилей
Источник: mc.today
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Za9c
11:58
Что это за говноновость такая? Машина сломалась и надо написать об этом. Сотни тысяч ломаются, но тут же сама тесла, надо хайпануть на громком заголовке. Желтушный кусок говна, а не пост
Tesla перестала работать и застряла посреди дороги на 9 часов
Сергей Миляев
11:58
давно бы так !!!! нечего там делать - война с ними идет! а они к врагу ездят отдыхать ! простые люди туда не ездят а наше ворье пускай подумает .
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