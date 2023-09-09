Платформы должны раскрывать, как работают их автоматизированные системы модерации контента, как они определяют категории спорного контента, такие как разжигание ненависти и дезинформация, а также количество контента, помеченного или удаленного в этих категориях.

Платформа X подает в суд на американский штат Калифорния. Судебный процесс связан с законом, требующим от компаний раскрывать подробности о своих методах модерации контента.

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Речь идет о законе AB 587, принятом губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом в сентябре 2022 года, который требует, чтобы компании социальных сетей публиковали свои условия предоставления услуг онлайн, представляли полугодовой отчет с изложением своей политики и практики модерации контента.

Платформы должны раскрывать, как работают их автоматизированные системы модерации контента, как они определяют категории спорного контента, такие как разжигание ненависти и дезинформация, а также количество контента, помеченного или удаленного в этих категориях.

В жалобе, поданной в суд Восточного округа Калифорнии против генерального прокурора штата Роберта Бонты, платформа X обвинила закон в нарушении Первой поправки и Конституции США за то, что он потенциально вынуждает компании смягчать политически окрашенные высказывания пользователей.

Иск подан после того, как Илон Маск, владелец X, усилил свою риторику о том, какие типы высказываний должны быть разрешены на его платформе, поскольку его рекламный бизнес понес большие потери доходов в результате своего подхода к модерации контента, сообщает издание CNN International. Под руководством Маска платформа внесла несколько изменений в свою политику в отношении контента, включая прекращение применения политики дезинформации из-за COVID-19 и восстановление многих ранее заблокированных пользователей.

Запустив Engadget, выясняется, что X не одинока в нарушении закона. Ряд отраслевых групп также выступают против AB 587. Торговая группа Netchoice, представляющая Meta, Google, TikTok и другие технологические компании, в 2022 году заявила, что, по ее мнению, AB 587 поможет преступникам обойти корпоративные меры безопасности и затруднит соблюдение их правил.