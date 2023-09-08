В то время как учащиеся во многих странах мира возвращаются в школы после летних каникул, ЮНЕСКО призывает правительства организовать подготовку преподавателей, чтобы обеспечить человеко-ориентированный подход к использованию генеративного ИИ.

7 сентября 2023 года ЮНЕСКО опубликовала свое первое руководство по использованию генеративного искусственного интеллекта (GenAI) в образовании. Они обратились к государственным органам с просьбой регулировать использование этой технологии, включая защиту конфиденциальности данных и установление возрастных ограничений для пользователей.

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Чат-бот GenAI под названием ChatGPT, запущенный OpenAI при поддержке компании Microsoft в ноябре 2022 года, на 7 сентября 2023 года является самым быстрорастущим приложением в мире, и его появление подстегнуло появление конкурентов, таких как принадлежащий Google - Bard.

«Мы изо всех сил пытаемся согласовать темпы трансформации системы образования с темпами изменений в технологическом прогрессе и разработках в этих моделях машинного обучения. Во многих случаях правительства и школы внедряют технологии, которые настолько незнакомы, что даже ведущие технологи утверждают, что понимают их», - сказал помощник генерального директора ЮНЕСКО по образованию Стефания Джаннини.

Среди ряда руководящих принципов, содержащихся в 64-страничном докладе, ЮНЕСКО подчеркивает необходимость утверждения правительством учебных программ по искусственному интеллекту для школьного образования, в области технического и профессионального образования. В документе говорится о том, чтобы не допускать использования GenAI, в случае если это помешает учащимся развивать когнитивные способности и социальные навыки посредством наблюдения за реальным миром, эмпирических практик, таких как эксперименты, дискуссии с другими людьми и независимые логические рассуждения.

В то время как Китай сформулировал правила в отношении GenAI, закон ЕС об искусственном интеллекте, вероятно, будет одобрен в 2023 году. Другие страны все еще отстают в разработке своих собственных законов об искусственном интеллекте.

Базирующийся в Париже орган также стремится защитить права преподавателей и исследователей и ценность их практики при использовании GenAI.