Snapchat во вторник объявил, что скоро в социальной сети появится новый родительский контроль.

В ближайшие недели Snapchat запустит новые функции, чтобы улучшить защиту детей в возрасте 13-17 лет от потенциальных онлайн-рисков на своей платформе.

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Компания Snapchat заявляет, что эти функции направлены на защиту подростков от контактов с пользователями, которых они не знают, предоставление контента, соответствующего их возрасту, а также удаление неподходящего контента. Чтобы защитить детей от незнакомцев, Snapchat требует, чтобы подростки добавили этого пользователя в качестве друга Snapchat или контакта в телефонной книге, прежде чем они смогут начать общение.

С этой целью Snap предлагает новую функцию, которая будет отправлять всплывающее оповещение подросткам, если кто-то попытается добавить их в друзья, когда у них нет общего контакта или этого человека нет в их контактах. Компания также требует, чтобы у детей в возрасте 13-17 лет было несколько общих друзей с другими пользователями, прежде чем они смогут появиться в результатах поиска или в качестве предложений в друзья.

Snapchat также внедрит новую систему страйков и внедрит дополнительную модерацию контента, чтобы помочь удалить аккаунты, которые рекламируют контент, не соответствующий возрасту. Приложение немедленно удалит любой неприемлемый контент, который она обнаружит в предварительном порядке или о котором будет сообщено компании.

Наконец, Snapchat также выпускает новый контент в приложении, который поможет подросткам объяснить онлайн-риски и поделиться важными ресурсами для пользователей, такими как горячая линия, по которой они могут обратиться за помощью. Этот контент будет отображаться на платформе Snapchat Stories и показываться пользователям на основе поисковых запросов или релевантных ключевых слов.