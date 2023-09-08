Заказы на майнинг биткоинов, похоже, стали толчком к развитию чипов Kirin компании Huawei.

Эксклюзивный отчет, опубликованный изданием Miner Mag, показывает, что заказы в индустрии майнинга биткоинов стали мощным стимулом для ускоренной разработки новейших чипов для смартфонов Huawei.

реклама

Чип Kirin, который теперь дополняет Huawei Mate 60 Pro, изготовлен китайской компанией Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) с использованием передовой технологии 7-нанометрового процессора N+2. Эта процессорная технология обычно используется для майнинга биткоинов. Гигант по добыче биткоинов Canaan - один из тех, кто его использует.

С тех пор как Huawei была внесена в черный список США в 2019 году, технологическая компания изо всех сил пыталась получить доступ к передовому производству чипов, впоследствии оказавшись отрезанной от бизнес-среды американской технологической компании. Huawei столкнулась с серьезными препятствиями из-за трудностей в работе с Google и Microsoft. Несмотря на это, Huawei начала выходить из кризиса, разработав свою собственную операционную систему HongmengOS, или широко известную как HarmonyOS.

С другой стороны, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), вынужденная разорвать сотрудничество с Huawei, SMIC стала лучшим выбором для этой гигантской технологической компании. Однако поначалу SMIC испытывала трудности с производством 7-нм чипов, необходимых Huawei. Согласно сообщениям, компании по добыче биткоинов, такие как Canaan, начали разрабатывать свои чипы с использованием технологии SMIC первого поколения 7 нм N+1 в конце 2020 года. Сообщается, что крупные заказы от Canaan дали SMIC значительный толчок к развитию, а выход чипов SMIC N+1 превысил 90%. Другие компании по добыче биткоинов, такие как Innosilicon и Miner-VA, также используют технологию N+1 SMIC в своих чипах.

Исследование отражает растущий спрос со стороны индустрии майнинга биткоинов, которая была постоянным заказчиком при разработке технологии 7-нм SMIC-чипов. Хотя точное влияние майнинга биткоинов трудно поддается количественной оценке, результаты, опубликованные в Miner Mag, показывают, что майнеры биткоинов являются первыми клиентами, которые регулярно заказывают растущие 7-нм SMIC-чипы.

Заказы, полученные от индустрии майнинга биткоинов, сыграли важную роль в оказании помощи SMIC в преодолении различных производственных ограничений и повышении эффективности их производства. С другой стороны, текущие условия позволяют китайскому SMIC производить передовые процессоры для смартфонов Huawei.

Полученные результаты также подчеркивают важность разработки 7-нм технологии SMIC-чипов для снижения зависимости Китая от западных чиповых технологий. Такие компании, как Huawei, которые полагаются на производство передовых чипов отечественного производства, могут укрепить свои позиции в глобальной среде. Компания Huawei больше не зависит от американских технологических компаний.