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Майнеры биткоинов стимулируют прорыв Huawei
Заказы на майнинг биткоинов, похоже, стали толчком к развитию чипов Kirin компании Huawei.

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Эксклюзивный отчет, опубликованный изданием Miner Mag, показывает, что заказы в индустрии майнинга биткоинов стали мощным стимулом для ускоренной разработки новейших чипов для смартфонов Huawei.

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Чип Kirin, который теперь дополняет Huawei Mate 60 Pro, изготовлен китайской компанией Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) с использованием передовой технологии 7-нанометрового процессора N+2. Эта процессорная технология обычно используется для майнинга биткоинов. Гигант по добыче биткоинов Canaan - один из тех, кто его использует.

С тех пор как Huawei была внесена в черный список США в 2019 году, технологическая компания изо всех сил пыталась получить доступ к передовому производству чипов, впоследствии оказавшись отрезанной от бизнес-среды американской технологической компании. Huawei столкнулась с серьезными препятствиями из-за трудностей в работе с Google и Microsoft. Несмотря на это, Huawei начала выходить из кризиса, разработав свою собственную операционную систему HongmengOS, или широко известную как HarmonyOS.

С другой стороны, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), вынужденная разорвать сотрудничество с Huawei, SMIC стала лучшим выбором для этой гигантской технологической компании. Однако поначалу SMIC испытывала трудности с производством 7-нм чипов, необходимых Huawei. Согласно сообщениям, компании по добыче биткоинов, такие как Canaan, начали разрабатывать свои чипы с использованием технологии SMIC первого поколения 7 нм N+1 в конце 2020 года. Сообщается, что крупные заказы от Canaan дали SMIC значительный толчок к развитию, а выход чипов SMIC N+1 превысил 90%. Другие компании по добыче биткоинов, такие как Innosilicon и Miner-VA, также используют технологию N+1 SMIC в своих чипах.

Исследование отражает растущий спрос со стороны индустрии майнинга биткоинов, которая была постоянным заказчиком при разработке технологии 7-нм SMIC-чипов. Хотя точное влияние майнинга биткоинов трудно поддается количественной оценке, результаты, опубликованные в Miner Mag, показывают, что майнеры биткоинов являются первыми клиентами, которые регулярно заказывают растущие 7-нм SMIC-чипы.

Заказы, полученные от индустрии майнинга биткоинов, сыграли важную роль в оказании помощи SMIC в преодолении различных производственных ограничений и повышении эффективности их производства. С другой стороны, текущие условия позволяют китайскому SMIC производить передовые процессоры для смартфонов Huawei.

Полученные результаты также подчеркивают важность разработки 7-нм технологии SMIC-чипов для снижения зависимости Китая от западных чиповых технологий. Такие компании, как Huawei, которые полагаются на производство передовых чипов отечественного производства, могут укрепить свои позиции в глобальной среде. Компания Huawei больше не зависит от американских технологических компаний.

 

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#китай #huawei #технологии #биткоины #криптография #майнинг биткоинов #технологическая незавимисимость
Источник: pintu.co.id
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