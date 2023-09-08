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Sony PlayStation 6 предположительно выйдет в 2027 году
На днях медиапространство всколыхнула новость о примерных сроках выпуска игровой приставки Sony следующего поколения - PlayStation 6.

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Sony выпустила PlayStation 5 в ноябре 2020 года. Однако количество выпусков очень ограничено из-за нехватки компонентов. Тем не менее, запуск консоли по-прежнему считается успешным.

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Планы были раскрыты в документе, в котором говорилось, что PlayStation 6 выйдет в 2027 году. Таким образом, пользователи все еще могут наслаждаться PlayStation 5 до сих пор. В документе, подготовленном компанией Sony, говорилось, что доминирование PlayStation 5, как считалось, продлится недолго. Есть даже предположение, что возраст PlayStation 5 довольно короток по сравнению со всеми консолями PlayStation, начиная с PlayStation 1.

Разглашение этих документов, по сути, является конфиденциальным. Однако все это может быть известно, поскольку Управление по конкурентному рынку Великобритании (CMA) проводит расследование попытки Microsoft приобрести Activison Blizzard. Из-за продолжающегося расследования компания Sony была вынуждена объявить об этом широкой общественности.

Год выпуска PlayStation 6, указанный в документе, четко не указан. Но в документе говорится, что Microsoft будет предоставлять игры производства Activision для PlayStation до 2027 года. Это считается признаком того, что PlayStation 6 будет запущена в 2027 году.

«На данный момент Sony Interactive Entertainment (SIE) запускает следующее поколение консолей PlayStation. Консоль потеряет доступ к Call of Duty и другим играм Activision, что сделает ее чрезвычайно уязвимой для перехода потребителей и снизит конкурентоспособность», - говорится в заявлении Sony.

Признаки не только в этом, предположения о годе запуска PlayStation 6 становятся все более очевидными, потому что разрыв между поколениями PlayStation обычно составляет семь лет. Это известно из традиций компании Sony. Сама PlayStation 5 была выпущена в 2020 году, поэтому вполне вероятно, что Sony выпустит новую игровую консоль в 2027 году.

Традиция компании, связанная с паузой в запуске новых продуктов PlayStation, на самом деле может достигать более 10 лет, переходя из поколения в поколение. Например, от PlayStation 1 до PlayStation 3 разрыв может составлять от 11 до 13 лет. Но со времен PlayStation 4 разрыв составляет всего семь лет.

Слухи о запуске PlayStation 6 широко распространены, но нет уверенности в том, какие функции будут в консоли. Однако появились инсайды о том, что размер хранилища для PlayStation 6 может быть больше, чем для PlayStation 5.

 

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#sony #консоль #приставка #дата выхода #playstation 6
Источник: theloadout.com
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