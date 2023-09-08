Предлагаемые правила потребуют от брокеров цифровых активов, включая торговые платформы, платежные системы и некоторых поставщиков размещенных кошельков, сообщать о валовой выручке от всех продаж или обменов цифровых активов, начиная с 1 января 2025 года.

Управление по подотчетности правительства Соединенных Штатов (GAO) предупредило о важности предоставления информации от третьих лиц в Налоговую службу (IRS) как основного фактора налогового разрыва. Это необходимо для выявлений разницы между налогами, которые должны быть уплачены, и теми, которые фактически уплачены.

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Чтобы бороться с этим, Министерство финансов Соединенных Штатов и Налоговое управление США опубликовали новые предложения по регулированию криптоактивов. Предложение обязывает брокеров сообщать о прибылях и убытках, возникающих в результате продажи криптовалют и цифровых активов.

Согласно заявлению, опубликованному Управлением по защите интересов Администрации малого бизнеса США, правило потребует от брокеров цифровых активов, торговых платформ, платежных систем и некоторых поставщиков цифровых кошельков сообщать о валовой выручке от всех продаж цифровых активов или обменов, начиная с 1 января 2025 года.

В определенных ситуациях брокеры также будут обязаны предоставлять информацию о прибыли или убытке, а также основную информацию о продажах, которые произошли с 1 января 2026 года или после этой даты.

В документе, распространенном через Федеральный реестр, было отмечено, что маскировка, предлагаемая технологией блокчейн, создает значительные риски в налоговом администрировании США. Это включает в себя использование цифровых активов в традиционных финансах, торговле деривативами, токенизированных акциях и несменяемых токенах (NFT).

Ранее GAO опубликовало отчет, призывающий к более строгому регулированию в случае криптовалют. Они подчеркнули важность надзора федеральных регуляторов за рынком криптоактивов с целью снижения рисков в финансовой сфере и лучшей защиты пользователей платформ.