Согласно соответствующему документу, необходимо обратить внимание на проведение ими исследований по оптимизации алгоритмов машинного обучения и процессов вычислений.

Указ от имени президента Российской Федерации В.В. Путина подчеркнул необходимость содействия развитию технологических инноваций в области машинного обучения.

реклама «Правительство Российской Федерации поручило обеспечить до 2030 года реализацию мер по поддержке деятельности исследовательских центров в области искусственного интеллекта. Уделяя особое внимание необходимости проведения исследований по оптимизации алгоритмов машинного обучения и вычислительных процессов, в том числе связанных с разработкой больших языковых моделей и технологий генеративного ИИ. Данное решение предусматривает ежегодное выделение бюджетных ассигнований из федерального бюджета России на оказание мер поддержки», - говорится в указе президента России Владимира Путина.

Руководитель страны ожидает отчета до 1 декабря 2023 года, а потом раз в год. Кабинету министров России вместе с Российской академией было доверено смотреть за продуктивностью расходования финансовых средств казны на выделение денежных средств исследовательских работ в области ИИ. Отчет по этому вопросу должен быть готов к 15 ноября 2023 года.

А также, глава Российской Федерации Владимир Путин распорядился принять дополнительные действия, направленные на повышение уровня полномочий в области ИИ в области государственного и муниципального управления. С этой целью нужно обеспечить с 2024 года поэтапное внедрение образовательного модуля под заглавием «Системы искусственного ума» в рамках образовательных программ высшего образования и программ по повышении квалификации. Отчет должен быть подготовлен к 1 марта 2024 года.