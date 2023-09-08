Бумаги производителя iPhone обвалились более чем на 7% из-за ограничений на использование iPhone в Китае.

Компании Apple значительно потеряла в цене акций и рыночной стоимости после новостей о том, что Китай запретил использование iPhone среди государственных служащих.

реклама

В документе компания Huawei сообщила, что перейдет исключительно на процессоры Kirin в 2024 году, что привело к потере 60 млн заказов на полупроводники для Qualcomm. Акции Apple упали на 5,1%, что привело к потере рыночной стоимости в $212 млрд. Bloomberg сообщает, что компания Qualcomm пережила аналогичный кризис, а ее доля упала на 7,2%.

Несмотря на санкции, введенные США в отношении Huawei в 2019 году, бывший китайский гигант смартфонов, по оценкам, в 2023 году приобрел от 40 до 42 млн чипсетов Qualcomm. Китай является крупнейшим в мире рынком смартфонов по объему, и потеря миллионов заказов в 2024 году в одном регионе — это верный путь к катастрофе. Хотя Qualcomm все еще может рассчитывать на продажи своих модемов 5G, этого может быть недостаточно, чтобы удержать ее на плаву, особенно в то время, когда Apple разрабатывает нестандартную конструкцию модема, которая дебютирует в 2025 году.