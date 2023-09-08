В ночь на 6 сентября разработчики шутера Counter-Strike 2 выпустили обновление. В нем было исправлено множество багов, касающихся геймплея и иных аспектов игры.

По мере приближения фактического релиза игры в закрытое бета-тестирование постоянно поступают обновления, которые делают игру еще лучше. Эта ограниченная бета-версия послужила важным испытательным полигоном, позволяющим участвовать все большему числу геймеров по мере того, как их все чаще приглашают.

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6 сентября 2023 года компания Valve выпустила небольшое обновление для ограниченного теста Counter-Strike 2. Однако это обновление привносит в игру множество изменений. Давайте выясним их.

Карты:

Overpass

Различные исправления ошибок и настройки.





Игровой процесс:

Добавлена текущая стоимость брони в меню покупки;

Исправлены проблемы с уклонением при круговых переходах;

Исправлен случай, когда дымовые гранаты не взрывались;

Исправлен случай, когда площадь возгорания молотова/зажигательной смеси была небольшой в углах;

Исправлен случай, когда гранаты молотова/зажигательные взрывались у ног метателей;

Исправлен случай, когда значок сброшенной бомбы неправильно отображался на радаре;

Продолжена итерация по подбору оброненного оружия.

Премьер матчмейкинг:

Сокращено время ожидания игроков с 5 минут до 2 минут;

Исправлено голосование за сдачу и голосование за тактические тайм-ауты;

Команды могут использовать 3 тактических тайм-аута в основное время и 1 во время овертайма;

Различные исправления ошибок и настройки элементов пользовательского интерфейса.

Звук:

Исправлен случай, когда звуки обратной связи при попадании не воспроизводились для зрителей.

Разное:

Разрешить менять экипированное граффити в середине матча;

Улучшено поведение камер бесплатного роуминга и слежения в CSTV;

Исправлен случай, когда отображение денег было обрезано на определенных языках;

Исправлен случай, когда “Блокировать имена и аватары незнакомцев” заменял имена словами неправильного цвета;

Исправлен случай, когда сообщение о награде за установку бомбы не отображалось;

Исправлены проблемы с переключением окна alt-tab в полноэкранном режиме

Добавлены переменные mp_team_timeout_ot_add_once, mp_team_timeout_ot_add_each, mp_team_timeout_ot_max для контроля тайм-аутов в овертайме.



