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По мере приближения фактического релиза игры в закрытое бета-тестирование постоянно поступают обновления, которые делают игру еще лучше. Эта ограниченная бета-версия послужила важным испытательным полигоном, позволяющим участвовать все большему числу геймеров по мере того, как их все чаще приглашают.
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6 сентября 2023 года компания Valve выпустила небольшое обновление для ограниченного теста Counter-Strike 2. Однако это обновление привносит в игру множество изменений. Давайте выясним их.
Карты:
Overpass
- Различные исправления ошибок и настройки.
Игровой процесс:
- Добавлена текущая стоимость брони в меню покупки;
- Исправлены проблемы с уклонением при круговых переходах;
- Исправлен случай, когда дымовые гранаты не взрывались;
- Исправлен случай, когда площадь возгорания молотова/зажигательной смеси была небольшой в углах;
- Исправлен случай, когда гранаты молотова/зажигательные взрывались у ног метателей;
- Исправлен случай, когда значок сброшенной бомбы неправильно отображался на радаре;
- Продолжена итерация по подбору оброненного оружия.
Премьер матчмейкинг:
- Сокращено время ожидания игроков с 5 минут до 2 минут;
- Исправлено голосование за сдачу и голосование за тактические тайм-ауты;
- Команды могут использовать 3 тактических тайм-аута в основное время и 1 во время овертайма;
- Различные исправления ошибок и настройки элементов пользовательского интерфейса.
Звук:
- Исправлен случай, когда звуки обратной связи при попадании не воспроизводились для зрителей.
Разное:
- Разрешить менять экипированное граффити в середине матча;
- Улучшено поведение камер бесплатного роуминга и слежения в CSTV;
- Исправлен случай, когда отображение денег было обрезано на определенных языках;
- Исправлен случай, когда “Блокировать имена и аватары незнакомцев” заменял имена словами неправильного цвета;
- Исправлен случай, когда сообщение о награде за установку бомбы не отображалось;
- Исправлены проблемы с переключением окна alt-tab в полноэкранном режиме
- Добавлены переменные mp_team_timeout_ot_add_once, mp_team_timeout_ot_add_each, mp_team_timeout_ot_max для контроля тайм-аутов в овертайме.