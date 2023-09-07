Компания Яндекс продолжит развивать беспилотное направление и технологии автономного вождения в Российской Федерации и после разделения бизнесов.

Компания Яндекс сохранила за собой разработку беспилотных транспортных средств в России после разделения международного бизнеса.

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По данным источников газеты «Коммерсантъ», после начала российской военной спецоперации на Украине и введения санкций против Российской Федерации ее многолетний руководитель Дмитрий Полищук, а также часть команды разработчиков покинули подразделение беспилотных автомобилей, которое имело название Yandex Self-Driving Group. Сообщалось, что в то же время некоторые направления бизнеса Яндекса будут разделены на независимые компании и продолжат управляться голландской структурой Yandex N.V. К ним относится и международный беспилотный бизнес Яндекса, активы которой находятся в США и Израиле.

В результате, компания Яндекс продолжит разработку роботизированных транспортных средств в России. К началу сентября 2023 года подразделение Yandex Self-Driving Group проводит дополнительный набор сотрудников. В пресс-службе Яндекса добавили, что в 2022-2023 годах было получено 70 патентов на разработки в области беспилотных технологий. За этот период было подано еще 47 заявок на новые изобретения. Они связаны как с разработкой программного обеспечения, так и с аппаратным обеспечением.





У Яндекса есть все шансы продолжить развитие беспилотных технологий в России - собственные разработки, специалисты, карты и навигация, понимание моделей поведения водителей в различных ситуациях, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По словам Шапарина, самой большой сложностью, с которой столкнется проект беспилотников Яндекс, является наличие компонентной базы для производства собственных технических решений и окупаемость этих технологий.