7 сентября 2023 года Министерство финансов США сообщило о внесении 11 россиян в санкционный список, касающийся киберпреступлений.

Продолжая преследование российской группы Trickbot, которая специализируется на вирусах-вымогателях. Управление по осуществлению финансовых санкций Министерства финансов Великобритании (OFSI) и Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) ввели санкции против еще одиннадцати человек.

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В объявлении фигурируют известные хакеры, включая Максима Галочкина, также известного под псевдонимом «Bantly», Максима Руденского, известного как «Buza», «Silver» или «Binman», и Михаила Царева, известного как «Mango», а также других участников. Данная мера последовала за совместными санкциями Великобритании и США в отношении семи фигурантов Trickbot, которые были арестованы в начале 2023 года.

Вирусы-вымогатели являются одной из наиболее распространенных проблем киберпреступности: по данным Chainanalytics, с января по июнь 2023 года на их долю пришлось вымогать не менее $449,1 млн. Киберпреступная группа Trickbot стоит за развертыванием нескольких штаммов виурсов-вымогателей, включая Ryuk, Conti, Diavol и Karakurt. Эти штаммы ответственны за вымогательство криптовалюты на сумму не менее $833 млн на протяжении всей своей истории.

Хакеры Trickbot, впервые замечены в 2016 году. Организация занимается киберпреступностью с самым высоким доходом, после северокорейской группировки Lazarus Group. Trickbot связана с российскими спецслужбами и известна сотрудничеством с другими организациями, занимающимися киберпреступностью. Штаммы программ-вымогателей, связанные с Trickbot, заразили миллионы устройств по всему миру, включая компьютеры, принадлежащие больницам и медицинским центрам.

Следующие лица были назначены OFSI и OFAC:

Андрей Жуйков, он же «Deffer» или «Def»

Максим Галочкин, он же «Bantly», «Sklep» или «Volxvb»

Максим Руденский, он же «Buza», «Serv»

Михаил Царев, он же «Mango»

Дмитрий Путилин, он же «Grad»

Максим Халиуллин, он же «Kagas»

Сергей Логунцов, он же «Beegemot»

Александр Можаев, он же «Green» или «Rocco»

Вадим Валиахметов, он же «Veldon», «Mentos»

Артем Куров, он же «Naved»

Михаил Чернов, он же «Pul»