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Продолжая преследование российской группы Trickbot, которая специализируется на вирусах-вымогателях. Управление по осуществлению финансовых санкций Министерства финансов Великобритании (OFSI) и Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) ввели санкции против еще одиннадцати человек.
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В объявлении фигурируют известные хакеры, включая Максима Галочкина, также известного под псевдонимом «Bantly», Максима Руденского, известного как «Buza», «Silver» или «Binman», и Михаила Царева, известного как «Mango», а также других участников. Данная мера последовала за совместными санкциями Великобритании и США в отношении семи фигурантов Trickbot, которые были арестованы в начале 2023 года.
Вирусы-вымогатели являются одной из наиболее распространенных проблем киберпреступности: по данным Chainanalytics, с января по июнь 2023 года на их долю пришлось вымогать не менее $449,1 млн. Киберпреступная группа Trickbot стоит за развертыванием нескольких штаммов виурсов-вымогателей, включая Ryuk, Conti, Diavol и Karakurt. Эти штаммы ответственны за вымогательство криптовалюты на сумму не менее $833 млн на протяжении всей своей истории.
Хакеры Trickbot, впервые замечены в 2016 году. Организация занимается киберпреступностью с самым высоким доходом, после северокорейской группировки Lazarus Group. Trickbot связана с российскими спецслужбами и известна сотрудничеством с другими организациями, занимающимися киберпреступностью. Штаммы программ-вымогателей, связанные с Trickbot, заразили миллионы устройств по всему миру, включая компьютеры, принадлежащие больницам и медицинским центрам.
Следующие лица были назначены OFSI и OFAC:
- Андрей Жуйков, он же «Deffer» или «Def»
- Максим Галочкин, он же «Bantly», «Sklep» или «Volxvb»
- Максим Руденский, он же «Buza», «Serv»
- Михаил Царев, он же «Mango»
- Дмитрий Путилин, он же «Grad»
- Максим Халиуллин, он же «Kagas»
- Сергей Логунцов, он же «Beegemot»
- Александр Можаев, он же «Green» или «Rocco»
- Вадим Валиахметов, он же «Veldon», «Mentos»
- Артем Куров, он же «Naved»
- Михаил Чернов, он же «Pul»