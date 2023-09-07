В сеть утекли результаты тестирования процессора Intel Core i9-14900K в CPU-Z и Geekbench. Напомним, что i9-14900K это просто рефреш i9-13900K с повышенными частотами и, вероятно, какими-то архитектурными исправлениями.

Последние тесты флагманского процессора Intel Core i9-14900K, опубликованные в Cinebench 2024, показывают небольшой прирост по сравнению с Core i9-13900K. Процессоры Intel Core i9-14900K и Core i9-13900K демонстрируют почти одинаковую производительность в утекшем тесте процессоров Cinebench 2024.

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У Intel Core i9-14900K не было недостатка в утечках, поскольку пользователи уже видели различные тесты и полностью сообщали о характеристиках этого чипа. Intel Core i9-14900K — это просто обновление i9 13900K с небольшим увеличением тактовой частоты, поэтому пользователи должны ожидать в основном аналогичную производительность с небольшими преимуществами в приложениях, которые могут использовать более высокие тактовые частоты. Однако более высокие тактовые частоты также приводят к более высокому энергопотреблению, что требует мощных решений для охлаждения, поскольку сам Core i9-13900K представляет собой чип, способный работать при температуре 90–100°C.

Судя по спецификациям, процессор Intel Core i9-14900K будет иметь 24 ядра и 32 потока в конфигурации 8+16. Процессор будет иметь до 36 Мб Smart Cache и базовый TDP 125 Вт (253 Вт PL2). Устройство будет иметь тактовую частоту 3,2 ГГц в базовой комплектации и до 6,0 ГГц с функцией Thermal Velocity Boost. Это будет скачок частоты на +200 МГц по сравнению с Core i9-13900K и такой же, как у Core i9-13900KS. Процессор недавно был замечен в рознице по цене $695, что на 15,8% выше.

Платформа, на которой тестировался процессор, включала плату ASUS ROG Maximus Z790 HERO, процессорный кулер Noctua NH-D15 и графический процессор NVIDIA GeForce RTX 4090. Установка памяти была оснащена четырьмя модулями памяти DDR5-5600 (48 Гб).

Процессор Intel Core i9-14900K был протестирован в недавно выпущенном тесте Cinebench 2024 и набрал 2161 балл в одноядерных и 128 баллов в многоядерных тестах с использованием профиля PL2 253 Вт. Для сравнения, специалисты использовали процессоры Intel Core i9-13900KS и Core i9-13900K.

В приведенных выше тестах вы можете видеть, что Intel Core i9-14900K едва быстрее, чем Core i9-13900KS и Core i9-13900K в однопоточных тестах. Результаты многопоточной обработки показывают прирост производительности на 5% по сравнению с Core i9-13900K и на 2,5% по сравнению с Core i9-13900KS, но это все.

Компания Intel продвинула Intel Core i9-14900K ровно настолько, чтобы вернуть себе любую одноядерную или многоядерную корону, которую она могла потерять у AMD, но компромисс в виде более высокой мощности и тепловыделения является серьезной проблемой. Этот чип будет предназначен для сегмента энтузиастов, использующих решения для охлаждения с индивидуальным контуром и высокопроизводительные конфигурации. Возможные проблемы тепловыделения и энергопотребления могут не иметь значения для таких сборщиков ПК. В любом случае, Core i9-14900K и остальные две «разблокированные» SKU будут анонсированы позднее в сентябре 2023 года на мероприятии Innovation.