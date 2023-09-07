Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
devchidable За пост начислено вознаграждение
Intel Core i9-14900K на 8-10% быстрее i9-13900K в новых тестах
В сеть утекли результаты тестирования процессора Intel Core i9-14900K в CPU-Z и Geekbench. Напомним, что i9-14900K это просто рефреш i9-13900K с повышенными частотами и, вероятно, какими-то архитектурными исправлениями.

реклама

Последние тесты флагманского процессора Intel Core i9-14900K, опубликованные в Cinebench 2024, показывают небольшой прирост по сравнению с Core i9-13900K. Процессоры Intel Core i9-14900K и Core i9-13900K демонстрируют почти одинаковую производительность в утекшем тесте процессоров Cinebench 2024.

реклама

У Intel Core i9-14900K не было недостатка в утечках, поскольку пользователи уже видели различные тесты и полностью сообщали о характеристиках этого чипа. Intel Core i9-14900K — это просто обновление i9 13900K с небольшим увеличением тактовой частоты, поэтому пользователи должны ожидать в основном аналогичную производительность с небольшими преимуществами в приложениях, которые могут использовать более высокие тактовые частоты. Однако более высокие тактовые частоты также приводят к более высокому энергопотреблению, что требует мощных решений для охлаждения, поскольку сам Core i9-13900K представляет собой чип, способный работать при температуре 90–100°C.

Судя по спецификациям, процессор Intel Core i9-14900K будет иметь 24 ядра и 32 потока в конфигурации 8+16. Процессор будет иметь до 36 Мб Smart Cache и базовый TDP 125 Вт (253 Вт PL2). Устройство будет иметь тактовую частоту 3,2 ГГц в базовой комплектации и до 6,0 ГГц с функцией Thermal Velocity Boost. Это будет скачок частоты на +200 МГц по сравнению с Core i9-13900K и такой же, как у Core i9-13900KS. Процессор недавно был замечен в рознице по цене $695, что на 15,8% выше.

Платформа, на которой тестировался процессор, включала плату ASUS ROG Maximus Z790 HERO, процессорный кулер Noctua NH-D15 и графический процессор NVIDIA GeForce RTX 4090. Установка памяти была оснащена четырьмя модулями памяти DDR5-5600 (48 Гб).

Процессор Intel Core i9-14900K был протестирован в недавно выпущенном тесте Cinebench 2024 и набрал 2161 балл в одноядерных и 128 баллов в многоядерных тестах с использованием профиля PL2 253 Вт. Для сравнения, специалисты использовали процессоры Intel Core i9-13900KS и Core i9-13900K.

В приведенных выше тестах вы можете видеть, что Intel Core i9-14900K едва быстрее, чем Core i9-13900KS и Core i9-13900K в однопоточных тестах. Результаты многопоточной обработки показывают прирост производительности на 5% по сравнению с Core i9-13900K и на 2,5% по сравнению с Core i9-13900KS, но это все. 

Компания Intel продвинула Intel Core i9-14900K ровно настолько, чтобы вернуть себе любую одноядерную или многоядерную корону, которую она могла потерять у AMD, но компромисс в виде более высокой мощности и тепловыделения является серьезной проблемой. Этот чип будет предназначен для сегмента энтузиастов, использующих решения для охлаждения с индивидуальным контуром и высокопроизводительные конфигурации. Возможные проблемы тепловыделения и энергопотребления могут не иметь значения для таких сборщиков ПК. В любом случае, Core i9-14900K и остальные две «разблокированные» SKU будут анонсированы позднее в сентябре 2023 года на мероприятии Innovation.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #технологии #процессор #core i9-13900k #cinebench 2024 #intel core i9-14900k #перефирия пк
Источник: wccftech.com
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Intel присоединяется к Apple и Samsung в качестве инвестора Arm
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Посадка российского Ми-8 в Харьковской области области была не ошибкой, а предательством
192
Патч Star Wars Jedi: Survivor обещает стабильную производительность 60 fps на консолях
+
Пресса на западе поднимает тему уничтожения якобы русской РЛС от ЗРК «Бук-3М»
6
В США назвали настоящее имя место жительства основателя крупной хакерской группировки из РФ Trickbot
1
Оператор украинского БПЛА попытался атаковать российский Ка-52 «Аллигатор» и выложил видео
6
Разработчики «Мира танков» ввели 9 часов в офисе для своих сотрудников и полностью отказались от «удалёнки»
16
Сервис "2ГИС" добавил навигацию внутри торговых центров
+
Бельгийский генерал Гетинк: F-16 станут для Украины просроченным лекарством
1
Пользователи Steam массово требуют возврат средств за Starfield
11
Дрон-камикадзе «Ланцет» метко поразил Т-64БВ, пытавшийся отбуксировать ранее подбитый Leopard 2
+
Military Watch: британский Challenger 2 был уничтожен из ПТРК, а не артиллерией
4
В Новосибирске участились случаи кибермошенничества через общественные Wi-Fi сети
+
Русские военкоры: На Запорожском направлении был подбит английский ОБТ Challenger 2
+
Lockheed Martin отменила ключевые испытания гиперзвуковой ракеты и провалила планы Пентагона
3
RUSI: вертолёты Ка-52 и Ми-35 используют новые системы РЭБ, "нацеленные" на радары противника
1
Великая китайская стена серьезно повреждена при проезде экскаватора - два рабочих арестованы
2
Украинские M1A1 Abrams получат урановые снаряды – почему это сильно ослабит американские танки
3
TeamGroup выпустит SSD со скоростью записи до 14 Гб/с
1
Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT уверенно обогнали GeForce RTX 4070 и RTX 4060 Ti в производительности
+
58-ю особую бригаду ВСУ оснастили «МаксПро» с минными тралами
+

Популярные статьи

ВКС России впервые применили на Украине полуторатонную бомбу ФАБ-1500 М54
40
В Китае рассказали о четырех видах вооружения, способных остановить армию США
6
ТОП-5 худших процессоров всех времен
35
Российские инженеры занимаются разработкой и испытанием в зоне СВО мобильных бункеров
10
ТОП-10 мифов о блоках питания для компьютеров
50
Германия, Испания, Италия и Швеция создадут танк 4-го поколения – конкурента российской Армате
9
Последнее путешествие "Деметра": теоретически неплохой фильм ужасов, испорченный сценарием
3
Обзор телевизора Hisense U7HQ55
11
Молчание железяк - сводный тест шести пассивных кулеров
13
Как увеличить память в младшей Xbox series S
15

Сейчас обсуждают

Анатолий Павлюшин
18:11
Что-то ты до сих пор не в окопе. Годный ты наш. Свалил в Казахстан, видимо.
77 процентов молодых американцев не пригодны к службе в армии
FelsheR-BAN100913
18:11
Афтор приводит серверные процы интел, о которых знает ограниченный круг и забывает все процессоры популярных АМ2/+/3/+ которые все до одного сливали и коркам и тем более линфилдам. Смешной набор процо...
ТОП-5 худших процессоров всех времен
kitava
18:06
Не не смогут. Оборонительные линии можно строить хоть через 500 метров.
NYT: ВСУ могут достичь Токмака через несколько месяцев с большими потерями
Umid Xaydarov
18:06
кЭш на ветер. надо 4090 брать
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — AMD Radeon RX 7900 XTX reference
_Mr_Roman_S_
18:04
Как раз первый компухтер пытался сам собрать в 2017 и чуть было не взял по глупости гиперпень потому что некоторые особые кудкудахблохеры рассказывали какой он великолепный, но благо послушал ремонтяш...
ТОП-5 худших процессоров всех времен
MAXIMST
18:02
Я как раз из того процента с i9 и 4090FE и тоже не понимаю когда захожу сюда у всех 13900KS и 4090…..
После майнинга видеокарты становятся только лучше, но это не точно
Umid Xaydarov
17:57
АХАХА купил кал от интыл ,арк куярк ахахахха. сам понял что говной взял и пытается оправдатся да ещё и впарить типо : покупайте ынтел шмарк ахахах. бедолага PS . ПОЗАВИДУЙ ЛУЧШЕ ( релики все sss . ос...
Собираю ПК "Молодец-Леденец" по цене консоли из комплектующих Intel
Vito Vago
17:52
Небось ты налил...
Оператор украинского БПЛА попытался атаковать российский Ка-52 «Аллигатор» и выложил видео
Alex-IT
17:51
Так они этого и не скрывают особо.
В рядах ВСУ появилась голландская БМП YPR-765 PRI
Василий 72
17:49
Ты что то перепутала . Американские эксперты говорят,что 500 тысяч всучек уже уничтожено.
ВКС России впервые применили на Украине полуторатонную бомбу ФАБ-1500 М54
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем