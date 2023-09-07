Статистика по Xbox Series X|S и Microsoft Store неизвестна, но зато в Steam 6 сентября 2023 года пиковое число игроков остановилось на отметке в 270 тыс. Велика вероятность, что на выходных аудитория Starfield станет еще больше.

Режиссер Starfield Тодд Говард, создатель The Elder Scrolls и последних игр Fallout после приобретения компанией Bethesda этой франшизы, является одним из самых признанных дизайнеров видеоигр в индустрии.

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Тодд Говард появился в эфире Bloomberg TV и рассказал о недавно вышедшей игре Starfield. Число одновременных пользователей уже превысило 1 млн. Говард подчеркнул, что Starfield работает отлично, но эта игра для ПК нового поколения. Даже консольная производительность на Xbox Series S достаточно стабильна, хотя и ограничена 30 кадрами в секунду, по сравнению с предыдущими релизами Bethesda. У геймеров на ПК есть множество способов повысить производительность: от настройки файлов предустановок .ini до использования различных модов, таких как мод NVIDIA DLSS 2 и Intel XeSS, а также мод NVIDIA DLSS 3.

В беседе с NPR Говард отметил, что концовка главного квеста Starfield может вызвать неоднозначную реакцию у фанатов. Он действительно думает, что концовка Starfield может быть немного спорной. Говард рассказал о том, что студии Bethesda задают по этому поводу, много вопросов, но мы не даем ответов. Потому что хотим, чтобы многие из этих ответов были раскрыты каждым пользователем в отдельности.



