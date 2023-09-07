Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
devchidable За пост начислено вознаграждение
В Китае чиновникам запретили использовать iPhone
Использование техники Apple госслужащими несет риски для национальной безопасности, считают власти Китая.

реклама

Всем сотрудникам центральных государственных учреждений Китая запрещено приносить и использовать смартфоны иностранного производства, в том числе iPhone. В условиях роста напряженности в отношениях между США и Китаем последний, как сообщается, пытается снизить зависимость от иностранных технологий, повысить уровень кибербезопасности и предотвратить утечку конфиденциальных данных.

реклама

Акции Apple упали на 3,6% после введения Китаем запрета на использование iPhone. Теперь iPhone нельзя использовать в чат-группах и на совещаниях, а китайское правительство ввело полный запрет на использование устройств на работе. Однако, судя по всему, эти ограничения не распространяются на тех же сотрудников, которые используют iPhone дома или вне рабочего места.

Китайское правительство, похоже, не собирается щадить ни одну американскую компанию и ее технологии, стремясь к самодостаточности. США также не оставляют попыток нанести удары: торговые санкции введены против компаний Huawei и ZTE, а также предпринимаются усилия по запрету TikTok на местном, государственном и федеральном уровнях. Другие американские компании, такие как NVIDIA и AMD, заявили, что чипы с искусственным интеллектом не могут быть проданы в Китай и Россию, хотя администрация Байдена отрицает, что такое решение было принято.

Аналитик DA Davidson Том Форте считает, что, несмотря на огромное присутствие в Китае, Apple не застрахована от решений, принимаемых китайским правительством. На фоне растущей напряженности в отношениях между США она является непреднамеренной жертвой в этой саге. Однако, по мнению Форте, эти ограничения должны побудить такие компании начать диверсифицировать свои цепочки поставок, чтобы меньше зависеть от Китая, что уже давно является целью Apple.

Калифорнийская компания уже пыталась перенести часть производства из Китая в такие страны, как Вьетнам и Индия, но должны пройти годы, прежде чем Apple существенно снизит зависимость от Китая.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#apple #сша #гаджеты #китай #iphone #санкции #техника
Источник: go.skimresources.com
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Посадка российского Ми-8 в Харьковской области области была не ошибкой, а предательством
184
Патч Star Wars Jedi: Survivor обещает стабильную производительность 60 fps на консолях
+
Пресса на западе поднимает тему уничтожения якобы русской РЛС от ЗРК «Бук-3М»
5
В США назвали настоящее имя место жительства основателя крупной хакерской группировки из РФ Trickbot
1
Разработчики «Мира танков» ввели 9 часов в офисе для своих сотрудников и полностью отказались от «удалёнки»
15
Бельгийский генерал Гетинк: F-16 станут для Украины просроченным лекарством
1
Сервис "2ГИС" добавил навигацию внутри торговых центров
+
Пользователи Steam массово требуют возврат средств за Starfield
11
Дрон-камикадзе «Ланцет» метко поразил Т-64БВ, пытавшийся отбуксировать ранее подбитый Leopard 2
+
Оператор украинского БПЛА попытался атаковать российский Ка-52 «Аллигатор» и выложил видео
3
RUSI: вертолёты Ка-52 и Ми-35 используют новые системы РЭБ, "нацеленные" на радары противника
1
Великая китайская стена серьезно повреждена при проезде экскаватора - два рабочих арестованы
2
Русские военкоры: На Запорожском направлении был подбит английский ОБТ Challenger 2
+
Украинские M1A1 Abrams получат урановые снаряды – почему это сильно ослабит американские танки
3
Владелец платы Gigabyte увидел в BIOS 384 Гбайт ОЗУ при модуле в 16 Гбайт, компания решила проблему
3
В Новосибирске участились случаи кибермошенничества через общественные Wi-Fi сети
+
Military Watch: британский Challenger 2 был уничтожен из ПТРК, а не артиллерией
3
Lockheed Martin отменила ключевые испытания гиперзвуковой ракеты и провалила планы Пентагона
3
Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT уверенно обогнали GeForce RTX 4070 и RTX 4060 Ti в производительности
+
В Германии продали трубы от «Северного потока — 2» компании Gascade
1

Популярные статьи

ВКС России впервые применили на Украине полуторатонную бомбу ФАБ-1500 М54
35
В Китае рассказали о четырех видах вооружения, способных остановить армию США
6
ТОП-5 худших процессоров всех времен
29
Российские инженеры занимаются разработкой и испытанием в зоне СВО мобильных бункеров
8
ТОП-10 мифов о блоках питания для компьютеров
49
Германия, Испания, Италия и Швеция создадут танк 4-го поколения – конкурента российской Армате
8
Последнее путешествие "Деметра": теоретически неплохой фильм ужасов, испорченный сценарием
3
Обзор телевизора Hisense U7HQ55
11
Молчание железяк - сводный тест шести пассивных кулеров
11
Как увеличить память в младшей Xbox series S
15

Сейчас обсуждают

Алексей Носков
15:19
На Фолл 4 на тогдашней моей 970, было вполне себе под 60 фпс. Но уже тогда было видно, куда у них все катится. Назвать оптимизацию старфилда "норм", при ее унылой графике, это надо быть совсем, имхо, ...
Starfield отправила в нокаут GeForce GTX 1080 Ti — все устаревшие видеокарты можно смело выкидывать
Дмитрий
15:19
Ради этого мусора они закрыли серию Dirt и project cars. молодцы какие
Масштабный раллийный симулятор EA Sports WRC получил дату релиза
troglodit
15:17
кто им позволит? будут покупать американские втридорога и ещё спасибо говорить
Германия, Швеция, Италия и Испания договорились о совместной разработке нового танка
Виктор То
15:17
Пожалей наконец-то своё драное-передраное очечо и не смерди здесь больше. Тем боле, что зря - все-равно ведь нынче всей вашей бесноватой лахто-пригожинской шобле ни одной-единственной лохани с пайково...
Посадка российского Ми-8 в Харьковской области области была не ошибкой, а предательством
Алексей Носков
15:16
В балдурс гейте 3, при куда лучшей графике (да и игра лучше на порядок этого унылого говна), кадров выдаёт в 3 раза больше. А так-то я ничего хорошего от неё и не ожидал. От Тода, да, вы правы - следу...
Starfield отправила в нокаут GeForce GTX 1080 Ti — все устаревшие видеокарты можно смело выкидывать
Дмитрий
15:16
В России не только депутатам запретили пользоваться айфон но и еще много кому даже на оборонных заводах)
Меган Фокс появится в Mortal Kombat 1 — она сыграет Нитару
Lubitel 32
15:16
Это чо за бред пишут. "Франция обсуждает со своими военными" звучит так будто военные это вещь в себе и не подчиняется собственному правительству. Авторитетная новость должна выглядеть вменяемо и чи...
Франция начала обсуждение вывода войск из Нигера со своими военными
troglodit
15:15
самое замечательное, что смог вспомнить - похмелье
Кулеба в разговорах с Блинкеном вспомнил свою похмельную молодость в McDonald's
Пузо
15:15
Этот порвался, несите следующего.
52% французов едят всего 2 раза в день пока Макрон тратит деньги на оружие для ВСУ и беженцев
Александр
15:13
Так если он не провальный, то почему же следующее удачное поколение было создано на основе 3-его пенька? Кукурузная частота с диким перегревом. Продолжение 4 пня - пентиум Д, подтвердит. Мертворожденн...
ТОП-5 худших процессоров всех времен
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем