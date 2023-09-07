Использование техники Apple госслужащими несет риски для национальной безопасности, считают власти Китая.

Всем сотрудникам центральных государственных учреждений Китая запрещено приносить и использовать смартфоны иностранного производства, в том числе iPhone. В условиях роста напряженности в отношениях между США и Китаем последний, как сообщается, пытается снизить зависимость от иностранных технологий, повысить уровень кибербезопасности и предотвратить утечку конфиденциальных данных.

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Акции Apple упали на 3,6% после введения Китаем запрета на использование iPhone. Теперь iPhone нельзя использовать в чат-группах и на совещаниях, а китайское правительство ввело полный запрет на использование устройств на работе. Однако, судя по всему, эти ограничения не распространяются на тех же сотрудников, которые используют iPhone дома или вне рабочего места.

Китайское правительство, похоже, не собирается щадить ни одну американскую компанию и ее технологии, стремясь к самодостаточности. США также не оставляют попыток нанести удары: торговые санкции введены против компаний Huawei и ZTE, а также предпринимаются усилия по запрету TikTok на местном, государственном и федеральном уровнях. Другие американские компании, такие как NVIDIA и AMD, заявили, что чипы с искусственным интеллектом не могут быть проданы в Китай и Россию, хотя администрация Байдена отрицает, что такое решение было принято.

Аналитик DA Davidson Том Форте считает, что, несмотря на огромное присутствие в Китае, Apple не застрахована от решений, принимаемых китайским правительством. На фоне растущей напряженности в отношениях между США она является непреднамеренной жертвой в этой саге. Однако, по мнению Форте, эти ограничения должны побудить такие компании начать диверсифицировать свои цепочки поставок, чтобы меньше зависеть от Китая, что уже давно является целью Apple.

Калифорнийская компания уже пыталась перенести часть производства из Китая в такие страны, как Вьетнам и Индия, но должны пройти годы, прежде чем Apple существенно снизит зависимость от Китая.