Стали известны характеристики процессоров Intel 1-го поколения Core Ultra, Meteor Lake, что дает пользователям представление о том, чего ожидать от предстоящей линейки мобильных устройств.

Последние просочившиеся характеристики поступили от Golden Pig Upgrade из Bilibili, который поделился тремя конфигурациями Core Ultra, включая Core Ultra 9 185H, Core Ultra 7 165H, а также Core Ultra 7 155H. Все три этих чипа относятся к высококлассным предложениям в массовом семействе Core Ultra.

Core Ultra 7 155H 4,8/4,8/4,5/4,3+3,8/2,8;

Core Ultra 7 165H 5/5/4,7/4,4+3,8/2,8 ;

Core Ultra 9 185H 5,1/5,1/4,8/4,5+3,8/2,8.

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Итак, судя по спецификациям, процессор Intel Core Ultra 9 185H может стать флагманским предложением с той же конфигурацией ядер 6+8+2. Сюда входят 6 ядер производительности на базе архитектуры Redwood Cove, 8 ядер эффективности на архитектуре Crestmont и еще два ядра E-Core, использующие ту же архитектуру, что и в плитке SOC. Похоже, что чип будет работать на базовой частоте 3,8 ГГц, которая будет повышаться до 4,5 ГГц (номинальная) и 5,1 ГГц с помощью технологии TVB. Это согласуется с предыдущими отчетами, в которых подчеркивалось, что процессоры Meteor Lake действительно будут работать на частоте выше 5,0 ГГц .

Второй SKU — это Intel Core Ultra 7 165H, пиковая частота которого составляет 5,0 ГГц, что также соответствует тактовому барьеру 5 ГГц, тогда как у Core Ultra 7 155H максимальная частота составляет 4,8 ГГц. Это означает, что тесты, которые пользователи видели ранее, сообщали об окончательной тактовой частоте, однако в журнале Geekbench тактовые частоты процессора были не очень стабильными, что повлияло на производительность. Как обычно, лучше дождаться финальных тестов или тех, которые появятся ближе к запуску. Большинство чипов, которые будут тестироваться в ближайшие дни, все еще могут быть просто компонентами ES, на что указывает их более низкая производительность ST.

Ожидается, что компания Intel представит семейство процессоров Core Ultra «Meteor Lake» первого поколения на мероприятии Innovation в этом месяце, а официальный запуск состоится осенью 2023 года.