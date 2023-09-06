3D-робот может быть разноцветным, из разных материалов и с разными дополнениями.

Компания Google официально представила новый 3D-логотип для Android. Общая цель этого ребрендинга — «помочь объединить Android с Google», а также является продолжением последнего изменения, которое пользователи видели еще в 2019 году.

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Google прокомментировала, что новый брендинг Android черпает вдохновение из собственного дизайна Material, который он использует. Со слов разработчиков лого, компания изменила написание слова Android на своем логотипе. Ранее для этого использовались только строчные буквы, а теперь в начале появилась заглавная «А» - Android. Изображение робота на лого стало объёмным. Выполненный в 3D талисман операционной системы получил больше характера и стал таким же динамичным, как и сама операционная система Android. Теперь лого может изображаться в разных цветах, из разных материалов и дополняться различными аксессуарами.





«Каждый раз, когда мы пересматриваем наш брендинг, мы оцениваем не только меняющиеся потребности, но и будущие цели. Мы знаем, что сегодня люди хотят большего выбора и автономии, и мы хотим, чтобы наш бренд отражал Android: что-то, что дает людям свободу творить на своих условиях. Поскольку мы являемся открытой платформой, важно, чтобы и наши технологии, и бренд приглашали людей творить, подключаться и делать больше с Google на устройствах Android», - сказал директор по маркетингу Android Джек Холлибел.

Google упомянула, что новый логотип Android, наряду со всеми другими аспектами, начнет распространяться на все устройства и в различных местах, начиная с 2023 года. По словам разработчиков, новый логотип начнет появляться, как только Android 14 выйдет в стабильную версию где-то в конце сентября 2023 года.