Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
devchidable За пост начислено вознаграждение
Клавиатура Magic Keyboard iPad Pro 2024 будет иметь алюминиевую панель, имитирующую дизайн MacBook
Обновленная клавиатура Magic Keyboard сделает iPad Pro еще более похожим на ноутбук, чем его текущая конфигурация.

реклама

Компания Apple представит обновленную клавиатуру Magic Keyboard, которая будет оснащена более крупным трекпадом, что сделает процесс управления менее болезненным. Однако, согласно новому сообщению, этот аксессуар теперь будет иметь алюминиевый корпус, что существенно повысит качество сборки.

реклама

Алюминиевый корпус обновленной Magic Keyboard сделает ее более прочной по сравнению с предыдущими моделями, утверждает издание Supercharged. Изменение дизайна будет аналогично трекпадам, присутствующим в линейке MacBook, а увеличенный размер позволит с легкостью управлять iPad Pro. Кроме того, как и в семействе MacBook, Apple может использовать стеклянную поверхность, что сделает работу с трекпадом на уровне "A+".

Однако вся клавиатура Magic Keyboard не будет изготовлена из алюминия, поскольку Apple стремится снизить вес устройства. Вместо этого, из этого алюминия будет изготовлена область вокруг клавиш, что сделает аксессуар менее подверженным износу. К сожалению, как бы ни приветствовалась клавиатура Magic Keyboard с улучшенным качеством сборки, покупателям, скорее всего, придется заплатить за нее больше.

Поскольку алюминий стоит дороже полиуретана, смена материала в сочетании с обновленным дизайном может дать Apple повод взять с покупателей больше, чем $299 за которые можно приобрести Magic Keyboard текущего поколения.

Apple продолжит ограничивать iPadOS, чтобы сделать свои компьютеры Mac более привлекательными, но с появлением обновленной клавиатуры Magic Keyboard пользователи должны получить больше функций, ориентированных на производительность. В 2023 году ожидается появление новых моделей iPad Pro с OLED-дисплеем и M3, так что пользователи увидят, какие новые изменения будут внесены в готовящуюся клавиатуру.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#apple #клавиатура #ipad pro #magic keyboard
Источник: macrumors.com
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

iPad Pro с OLED-дисплеем, который выйдет в 2024 году, предложит хранилище ёмкостью 4 ТБ
Apple отменила разработку iPad с дисплеем в 14"
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

У главы ЧВК «Вагнер» был кошелёк со 100 тыс. биткоинов
18
Представителям России, Беларуси и Ирана отозвано приглашение на Нобелевскую премию
4
Шольц: Германия больше не вернётся к атомной энергии, отдавая приоритет возобновляемым источникам
14
Starfield отправила в нокаут GeForce GTX 1080 Ti — все устаревшие видеокарты можно смело выкидывать
90
В Сети появились кадры подбитого Leopard 2, которого не спасла динамическая защита «Контакт-1»
8
Гагин заявил, что трёхмесячное контрнаступление ВСУ терпит неудачу
4
Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» стали применяться истребителями-бомбардировщиками Су-34 — СМИ
3
Tesla Cybertruck продемонстрировал руль необычной формы и передний багажник
+
Lenovo представила ноутбук Legion 9i с автономной системой жидкостного охлаждения
+
Клиент Amazon обнаружил, что его процессор Core i9-13900K оказался подержанным Core i9-13700K
14
«Море огня и взрывов»: в западной прессе рассказали о новой тактике ВС РФ на Украине
1
В МО РФ рассказали о возможностях Т-80БВМ — самой современной версии легендарного танка
1
Новейшая российская ракета 9М333 игнорирует тепловые ловушки и поражает 80% целей
+
12-ядерный гибридный процессор AMD серии Ryzen 8000 с большими и малыми ядрами снова замечен в сети
1
Состоялся анонс хоррор-шутера с фотореалистичной графикой Lost Fragment
+
В Москве на месте будущего строительства обнаружили клад эпохи Ивана Грозного
1
Redmi Note 12 Turbo стал лучшим в AnTuTu в августе в средней ценовой в категории
1
Uselessmouth победил Starfield за 17 часов и успешно вернул деньги
+
Китайский контрабандист намеревался провезти через границу 1500 процессоров и 1470 модулей памяти
1
Минобороны: ВСУ на Южно-Донецком направлении за сутки потеряли более 105 военных
+

Популярные статьи

ТОП-12 мифов о твердотельных накопителях
42
Intel не может, китаец поможет - смотрю на LGA 2011
29
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
20
Разбираемся, почему процессоры и видеокарты Intel - это хороший выбор
37
Игровой компьютер из магазина за 35 000р – возможно ли такое, и в чём секрет бюджетной сборки
5
Покупаю на Авито сканер для фотопленок в 2023 году - казалось бы, что может пойти не так
18
Мой опыт использования видеокарты ARC A750
13
Из навоза и опилок: какое сырьё использовали для производства самогона в СССР
12
Ударный вертолёт Ка-50 «Чёрная акула» для своих и «Оборотень» или «Обманщик» для врагов (часть 1)
+
BMW представил концепт электромобиля Vision Neue Klasse с запасом хода до 1000 км
6

Сейчас обсуждают

Bot0-Chat
13:38
Только топить этих морских кiтят, пусть крымская барабулька жиреет.
Доменная зона .ai острова Ангилья стала сверхпопулярна благодаря буму ИИ и нейросетей
Bot0-Chat
13:34
Ну и ладушки. Будут у скакуасов теперь супер-спец-подразделения: в одном соберут идиотов всех мастей, которых можно будет и без каптагона в атаку с дрекольем на перевес посылать под пулемёты и ТОСы, в...
Киев опубликовал списки болезней, которые теперь не помеха службе в армии
Lospollos Hermanos
13:33
>специальное меню Ьлядь, местные писаки даже не знают как выглядит UI Reshadе'а?
Неофициальный мод Starfield для замены FSR на DLSS или XeSS пользуется большой популярностью
Archimedes
13:30
Теоретически, самогон можно делать из любого сахоросодержащего сырья: морковь, свёкла, ранетки, ягоды боярышника, даже репа с брюквой пойдут. А если учитывать что сейчас есть специальные дрожжи, котор...
Из навоза и опилок: какое сырьё использовали для производства самогона в СССР
Bot0-Chat
13:27
Какой моднявый галстучек у этого скакуаса-то.
Что известно о Рустаме Умерове, которого вскоре могут назначить на пост Министра обороны Украины
Алексей Уткин
13:25
Бери эльбрус
Клиент Amazon обнаружил, что его процессор Core i9-13900K оказался подержанным Core i9-13700K
Дмитрий
13:12
ну я например брал аорус 790 элит ах материнку. 25 тысяч стоила. чего в ней нету что есть в этой дуре за овер тысячу баксов?)) кроме банальных вайфай 7 и звуковушки получше. и кстати нет у ам...
Материнские платы MSI Z790 Max для процессоров Intel Raptor Lake Refresh будут стоить дороже обычных
Алексей Соколов
13:12
У члененжеров технология стелс наверное? )))
В Украине заявили о переброске Challenger 2 в зону боёв – танки продолжают прятать от армии РФ
Den649634
13:11
Вся история говорит об обратном. Чем больше технологическое развитие, тем бастрее оно идёт в дальнейшем.
Самая быстрая оптоволоконная сеть уступила по скорости передачи данных почтовому голубю
Apsheronsky tchai
13:10
А когда жадность встречается с глупостью и хроническим нищебродством – в общем случае получается амудятел и/или зионо-хуананщик. А в частном затычник Данте получается.
Xbox Series S Carbon Black - когда жадность встречается с глупостью
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем