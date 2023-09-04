Обновленная клавиатура Magic Keyboard сделает iPad Pro еще более похожим на ноутбук, чем его текущая конфигурация.

Компания Apple представит обновленную клавиатуру Magic Keyboard, которая будет оснащена более крупным трекпадом, что сделает процесс управления менее болезненным. Однако, согласно новому сообщению, этот аксессуар теперь будет иметь алюминиевый корпус, что существенно повысит качество сборки.

реклама

Алюминиевый корпус обновленной Magic Keyboard сделает ее более прочной по сравнению с предыдущими моделями, утверждает издание Supercharged. Изменение дизайна будет аналогично трекпадам, присутствующим в линейке MacBook, а увеличенный размер позволит с легкостью управлять iPad Pro. Кроме того, как и в семействе MacBook, Apple может использовать стеклянную поверхность, что сделает работу с трекпадом на уровне "A+".

Однако вся клавиатура Magic Keyboard не будет изготовлена из алюминия, поскольку Apple стремится снизить вес устройства. Вместо этого, из этого алюминия будет изготовлена область вокруг клавиш, что сделает аксессуар менее подверженным износу. К сожалению, как бы ни приветствовалась клавиатура Magic Keyboard с улучшенным качеством сборки, покупателям, скорее всего, придется заплатить за нее больше.

Поскольку алюминий стоит дороже полиуретана, смена материала в сочетании с обновленным дизайном может дать Apple повод взять с покупателей больше, чем $299 за которые можно приобрести Magic Keyboard текущего поколения.

Apple продолжит ограничивать iPadOS, чтобы сделать свои компьютеры Mac более привлекательными, но с появлением обновленной клавиатуры Magic Keyboard пользователи должны получить больше функций, ориентированных на производительность. В 2023 году ожидается появление новых моделей iPad Pro с OLED-дисплеем и M3, так что пользователи увидят, какие новые изменения будут внесены в готовящуюся клавиатуру.