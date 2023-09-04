В начале лета 203 года Apple представила свой AR-шлем Vision Pro, что вызвало бурю активности среди конкурентов.

Oculus заключила партнёрство с южнокорейским гигантом LG. Целью этого сотрудничества является создание собственного премиального AR-шлема, который будет стоить дешевле, чем продукт Apple.

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Новый конкурент Apple Vision Pro, как сообщается, получил название Meta Quest 4 Pro. По данным корейского издания Maekyung, AR-гарнитуры премиум-класса компании Meta будут называться Pro, а официальное название устройства Quest 4 Pro. Партнерство между Meta и LG, вероятно, сформировалось после презентации Apple Vision Pro.

Однако прежде чем через несколько лет появится Quest 4 Pro, компания Meta намерена сначала нацелиться на чувствительный к цене рынок. В отчете говорится, что недорогая модель стоимостью менее $200 будет выпущена в 2024 году, а Quest 4 Pro в 2025 году по нераскрытой розничной цене. Однако компания NH Investment & Securities высказала свою точку зрения на конкурентов Apple Vision Pro, рассказав о Samsung и возможности того, что Meta и LG выпустят AR-гарнитуру премиум-класса по цене около $2 тыс.

Что касается роли LG во всем этом, то корейская компания подала заявку на патент, связанный с гарнитурой смешанной реальности, еще в 2019 году и на 4 сентября 2023 года сосредоточилась на исследованиях и разработках. Неясно, связан ли этот патент с еще не представленной премиальной AR-гарнитурой от Meta, но у пользователей еще есть пара лет, чтобы узнать, во что выльется их альянс.