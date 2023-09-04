Intel и ASUS заключили партнёрское соглашение по передаче прав на продажу и производство продукции серии NUC.

ASUS успешно позаботилась о бизнесе Intel NUC, анонсировав продукты NUC на базе процессоров Intel 10 и 13 поколений.

реклама

Данный шаг от компании ASUS преследует обычные цели: дать потребителям формально понять, что теперь ответственность за подразделение NUC лежит на них. Продукты, представленные ASUS на веб-странице «Обзор NUC», оснащены теми же модулями NUC 13, которые также входят в арсенал Intel NUC.

Пользователям, заинтересованным в покупке NUC 13 Extreme, теперь придется покупать его у ASUS, поскольку Intel официально прекратила выпуск этой продукции. Для тех, кто не знает, еще 18 июля 2023 года Intel объявила, что компания не будет продолжать инвестировать в свое подразделение NUC, сославшись на «политику реструктуризации». Однако линейка NUC не осталась без внимания, поскольку они передали подразделение компании ASUS, которая пообещала «особо заботиться» о нем. Текущие продукты NUC не претерпели никаких изменений, кроме брендинга.

Выбор ASUS для продуктов NUC не вызывает сомнений, поскольку компания известна производством одних из лучших мини-ПК на рынке серий PN, PB и PL. Тем не менее, ASUS планирует сделать еще один шаг вперед с NUC, тем более что стало известно, что компания планирует интегрировать линейку со своими «продуктами ROG.

Более того, ASUS также объявила о планах использовать чипы Meteor Lake следующего поколения для продуктов NUC, подняв платформу на новую высоту. Ожидаемые системы будут оснащены гибридным механизмом охлаждения, объединяющим воздушное и жидкостное охлаждение для достижения оптимальной производительности при отличной температуре. Линейка ROG, как известно, является одной из лучших на рынке, и с появлением NUC ASUS планирует доминировать в сегменте мини-ПК, и эта цель действительно неизбежна.

На 4 сентября 2023 года неизвестна дата выпуска NUC следующего поколения. Однако следует ожидать демонстрации перед выставкой Intel Innovation 2023, на которой будет представлен запуск Meteor Lake.