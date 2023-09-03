Анонсирована «Война миров: Сибирь», приключенческий боевик о вторжении инопланетян в Россию XIX века.

1C Game Studios представила дебютный трейлер сюжетного приключенческого экшена от третьего лица «Война Миров: Сибирь» про альтернативную историю.

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На сентябрь 2023 года опубликован лишь мрачный актерский тизер. Придётся дождаться первых видеоматериалов из самой игры. Ни аппаратные платформы, ни планируемая дата выпуска не разглашаются.

Судя по названию, постановка вдохновлена романом Герберта Джорджа Уэллса «Война миров». Действие игры «Война Миров: Сибирь» будет происходить в альтернативной версии 1896 года в Российской империи. Сюжет расскажет историю группы петербуржцев, которые, пытаясь спастись от инопланетного вторжения, отправятся на Дальний Восток страны. Однако убежища в Сибири они не найдут, поскольку туда вскоре прибудут инопланетные захватчики.

По словам разработчиков, в игре будет «много красивых персонажей и локаций, кинематографических сцен и испытаний». Помимо прочего, в «Войне Миров» будут представлены элементы стелса и загадки, а на выбор игрокам предоставят широкий арсенал.

Игра «Война Миров: Сибирь» станет самым амбициозным проектом в творчестве 1С Game Studios, поэтому сейчас команда набирает новых разработчиков для помощи в производстве.



