Подписка Pixel Pass была всеобъемлющим пакетом, включающим телефон Pixel, защиту Preferred Care, облачное хранилище Google One, YouTube Premium, Google Play Pass и сервис Fi Wireless.

Google объявила о прекращении подписки на услугу Pixel Pass, которая позволяет пользователям получать телефон Pixel в сочетании с премиальными сервисами, такими как YouTube Premium, Google Play Pass и YouTube Music Premium, за ежемесячную плату.

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Google не предлагает подписки Pixel Pass новым подписчикам. Существующие клиенты могут продолжить подписку Pixel Pass в течение двух лет с даты оформления подписки на Pixel Pass. По истечении срока действия телефона Pixel полностью окупается, и срок действия вашего «Договора на обслуживание Preferred Care через Google Store или защиты вашего устройства через Google Fi Wireless» прекращается.

Текущие пользователи Pixel Pass продолжают получать поддержку до истечения срока действия Pixel Pass. Подписка была доступна в двух разных вариантах — $45 в месяц и $55 в месяц, и на Pixel Pass можно подписаться через Google Store или с помощью тарифного плана для телефона в Google Fi. В рамках обоих планов каждый из них также получал 200 Гб облачного хранилища Google One, Google Play Pass с доступом к сотням игр и приложений полностью без какой-либо рекламы и покупок в приложениях.