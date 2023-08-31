Российская компания «Т-платформ», производитель процессоров «Байкал» обанкротилась и распродаёт акции компании и наработки по проектам.

Компания «Т-Платформы», которой принадлежит российский производитель процессоров Baikal Electronics, объявила о банкротстве. Интеллектуальная собственность и активы оцениваются в $5 млн.

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Оценка «Т-Платформ» может показаться довольно забавной, учитывая ее амбициозность. Компания была одной из немногих, кто имел возможность создавать конкурентоспособные суперкомпьютеры. Хоть они и базировались на подразделениях AMD, Intel и Nvidia, это все равно не спасло компанию от краха.

На аукционе, который пройдет 26 сентября этого года , будут проданы акции Baikal Electronics, интеллектуальная собственность, патенты и планы по созданию самих процессоров. Однако можно задаться вопросом – вызовут ли они больший интерес? Ответ, похоже, получить довольно сложно.

Получается, что процессоры Baikal, мягко говоря, нельзя назвать современной технологией. Достаточно взглянуть на агрегат Байкал-М1. Это чип, созданный по 28-нм технологии TSMC, состоящий из восьми ядер ARM Cortex-A57 с тактовой частотой 1,5 ГГц и взаимодействующих с 8 Мб кэш-памяти L3. Устаревшие ядра сопровождаются столь же архаичным интегрированным графическим чипом Mali-T628.

Запланированный и не запущенный в производство 48-ядерный чип Байкал-С также не улучшил положение компании. С учетом этих факторов сумма всего в $5 млн для этой технологической компании перестает удивлять.