«Ингосстрах» первым на страховом рынке успешно начал тестирование реальных операций с цифровым рублем.

«Ингосстрах» сообщил о старте проведения операций с цифровым рублем. Полисы страхования российских путешественников и страховка от несчастных случаев за цифровой рубль уже начали продаваться в городах: Москва, Нижний Новгород, Казань.

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Участникам тестирования, по информации «Ингосстраха», доступны несколько типов операций с цифровым рублем - открыть, заблокировать, разблокировать цифровой счет. Кроме пополнения и вывода средств, в рамках проведения тестов предусмотрены операции с отложенной датой выполнения и переводы цифровых рублей меж физическими лицами. Клиент «Ингосстраха» выбирает нужный продукт, получает сгенерированный QR-код, через свое банковское приложение загружает код и проводит операцию. По данным разработчиков, операции будут проходить мгновенно.

Испытать продажу страховок за цифровые рубли также планируют в страховом доме ВСК. Компания хочет провести оплату полисов страхования квартиры и программы для всеохватывающего обследования организма человека. ВСК протестирует прием платежа с новой формой нацвалюты в формате - возврат средств, пополнение счета, вывод средств на стандартный банковский рублевый счёт.