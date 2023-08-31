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В России начали продавать страховку за цифровые рубли
«Ингосстрах» первым на страховом рынке успешно начал тестирование реальных операций с цифровым рублем.

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«Ингосстрах» сообщил о старте проведения операций с цифровым рублем. Полисы страхования российских путешественников и страховка от несчастных случаев за цифровой рубль уже начали продаваться в городах: Москва, Нижний Новгород, Казань.

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Участникам тестирования, по информации «Ингосстраха», доступны несколько типов операций с цифровым рублем - открыть, заблокировать, разблокировать цифровой счет. Кроме пополнения и вывода средств, в рамках проведения тестов предусмотрены операции с отложенной датой выполнения и переводы цифровых рублей меж физическими лицами. Клиент «Ингосстраха» выбирает нужный продукт, получает сгенерированный QR-код, через свое банковское приложение загружает код и проводит операцию. По данным разработчиков, операции будут проходить мгновенно.

Испытать продажу страховок за цифровые рубли также планируют в страховом доме ВСК. Компания хочет провести оплату полисов страхования квартиры и программы для всеохватывающего обследования организма человека. ВСК протестирует прием платежа с новой формой нацвалюты в формате - возврат средств, пополнение счета, вывод средств на стандартный банковский рублевый счёт.

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Источник: asn-news.ru
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