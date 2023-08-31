Один из крупных интернет-магазинов предоставляет статистику по возвратам и рекламациям. С ними стоит ознакомиться, если вы собираетесь в ближайшее время купить видеокарту.

Швейцарский интернет-магазин электроники Digitec Galaxus предоставил статистику по возвратам и рекламациям. Пользователи могут проверить, видеокарты какой марки чаще всего возвращают из-за дефектов.

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Ниже показан список компаний, производящих устройства из категории видеокарт. Рейтинг показывает процент проданных карт конкретного производителя, которые были возвращены из-за дефектов в течение 24 месяцев с момента покупки. Во второй графе, в свою очередь, указывается время рассмотрения жалобы. На первый взгляд видно, что наиболее солидной является компания Gainward (0,4%). За ней следует Lenovo и такие компании, как Palit и PNY, главные преимущества которых по общепринятому мнению – низкие цены, а не качество или надежность.

В этом рейтинге компания ASUS, продукция которой считается качественной, находится на 8-м месте с процентом отказов 1,4%. Производитель из Тайбэя не спешит разбираться с рекламациями (7 место, в среднем 9 дней). Больше всего разочаровывает Gigabyte, высокий процент отказов (четвертое место снизу), так и в случае проблем приходится ждать до 17 дней отремонтированного или нового устройства. Ниже мы также отметим XFX, ASRock и Sapphire с процентом отказов выше 2%, но эти компании спасаются за счет быстрой обработки приложений RMA (особенно ASRock).

Флэш-твердотельные накопители (SSD) — относительно новая технология. Поэтому неудивительно, что многие игроки до сих пор им не до конца доверяют. Возможно, эта статистика окончательно развеет их сомнения, ведь она показывает, что беспокоиться не стоит.

Intel, Synology и Emtec лидируют в этой категории. Однако стоит отметить, что общий процент отказов и процент возвратов твердотельных накопителей действительно низок — почти каждый элемент в списке имеет показатель менее 1%. Для сравнения, традиционные накопители по частоте отказов значительно слабее.

В большинстве случаев различия в частоте отказов невелики, но все надеются, что их вновь купленное оборудование окажется в этом безотказном большинстве. Напишите в комментариях, согласны ли с выложенной статистикой интернет-магазина Digitec Galaxus.