Помимо внезапного появления в продажах Mate 60 Pro, новый флагманский смартфон преподносит сюрпризы: воскрешение металлического цельного корпуса и новое тройное перфорационное отверстие для OLED-дисплея с разрешением FHD+ 120 Гц.

Компания Huawei отказалась от шумихи в пользу скрытности, открыв предварительные заказы на Mate 60 Pro в Китае.

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Mate 60 Pro стало первым в мире флагманским смартфоном с операционной системой HarmonyOS 4.0. Смартфон имеет три отверстия в верхней части дисплея: одно из них предназначено для сверхширокоугольной 13 Мп фронтальной камеры, два других — для датчика 3D ToF и сенсора Face ID. По словам разработчиков, посредством спутниковой связи вызовы могут осуществляться на любые телефонные номера с Mate 50 Pro. Ряд точек, расположенных по центру верхней кромки 6,82″ LTPO-экрана с частотой 1-120 Гц, вместил в себя D-камеру глубокого восприятия, а также 13 Мп фронтальную камеру.

Номер модели (ALN-AL00/-AL80) может выдать и другие подробности. Mate 50 Pro имеет адаптеры Wi-Fi 802.11ax (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5.2 LE, приемник GPS L1 + L5, контроллер NFC и порт USB 3.1 Type-C. Размеры составляют 163,65×79×8,1 мм, вес - 225 грамм. С обратной стороны компания-разработчик Huawei разработала новую металлическую рамку с закругленными краями, также плавно соединяющую примерно половину задней панели. OEM-производитель намекает, что этот долгожданный возврат к цельной конструкции специально создан для того, чтобы пропускать беспроводные сигналы внутрь и наружу.

Смартфон Mate 60 Pro поддерживает воспроизведение 1,07 млрд цветовых оттенков. В область дисплея интегрирован сканер отпечатков пальцев. Тройная тыльная камера объединяет 50 Мп основной блок с оптической стабилизацией и переменной диафрагмой f/1,4–f/4,0, сверхширокоугольный 12 Мп модуль с диафрагмой f/2,2, а также 48 Мп телефото-компонент с 3,5-кратным оптическим зумом. В Mate 60 Pro, как утверждается, встроен процессор Kirin 9000S с тактовой частотой 2,62 ГГц, однако о его SoC на сайте пока ничего не говорится. Цена смартфона Mate 60 Pro - $960.



