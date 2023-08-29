Строительство завода по производству компьютерной техники стартовало 28 августа 2023 года в Ростове-на-Дону.

Отечественное предприятие «Бештау» приступило к постройке своего завода по изготовлению компьютерной техники в Ростове-на-Дону. Размер вложений составил 8 млрд. руб.

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Производственная способность компании составит в первоначальный стадии 50 тыс. ед., а в дальнейшем — возрастет в два раза. Кроме того на фабрике будет запущено производство литий-ионных батарей. Целиком осуществить план планируется в 2025 году. Данное производство станет первым в Российской Федерации по изготовлению ноутбуков полного цикла. На производстве будет трудиться более 700 работников. Общая область производственных площадей превзойдет 9 тыс. кв. м.

«На 29 августа 2023 года для государства первостепенная задача состоит в том, чтобы обеспечить научно-технический суверенитет России. Уверен, что в 2025 году мы станем очевидцами этого! Новая компьютерная техника, литий-ионные аккумуляторы, которые очень востребованы в связи с наложенными санкциями против России, - это то, что будет предметом производства этого завода», - сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Руководитель российской компании «Бештау» Олег Осипов сообщил о том, что губернатор Василий Голубев предпринял много шагов, направленных на развитие электронной промышленности в области. Осипов добавил, что он уверен в том, что радиоэлектроника, электронная промышленность станет визитной карточкой донского региона

Компания «Бештау» занята в сфере выпуска импортозамещающей продукции в Российской Федерации в сфере радиоэлектроники, а также компьютерной техники на территории Ростова-на-Дону, а также в Ессентуках.